[ITW] Informatica : la souveraineté IA de l’UE passera d’abord par la maîtrise des données

La stratégie IA de l’Europe progresse, mais un impératif s’impose à tous les niveaux : reprendre le contrôle de ses données. Derrière les annonces politiques, la question devient technique, culturelle et industrielle. Laurent Carrière, Vice-président des Ventes EMEA South chez Informatica, décrypte les conditions nécessaires pour bâtir une IA réellement européenne et durable.

Alors que Bruxelles affiche une ambition renouvelée pour accélérer le déploiement de l’intelligence artificielle dans les secteurs clés, un point revient systématiquement : sans une donnée fiable, maîtrisée et gouvernée, aucune stratégie de souveraineté numérique n’aura de fondation solide.

Pour comprendre ce que cela implique concrètement pour l’Europe et ses entreprises, nous avons interrogé Laurent Carrière, Vice-président des Ventes, EMEA South chez Informatica.

La souveraineté numérique est au cœur du débat européen. Pourquoi la maîtrise des données en est-elle, selon vous, la véritable clé ?

Le débat autour de la souveraineté numérique ne se limite pas à l’Europe : toutes les régions doivent contrôler leurs données pour garantir le succès de l’IA. Si l’accent est souvent mis sur les infrastructures physiques, la véritable souveraineté réside dans la maîtrise totale des données elles-mêmes.

Les modèles d’IA ne sont pas des intelligences abstraites ; ils sont construits à partir de données. Si nous ne contrôlons pas ces données (leur provenance, leur qualité, leur traçabilité éthique), notre IA ne fera que refléter une réalité façonnée par d’autres, et non la nôtre.

Pour nous, maîtriser les données signifie créer une base unique et fiable, intelligemment cataloguée, régie par nos propres normes de qualité et d’éthique, et totalement transparente. Au final, le contrôle des données transforme la souveraineté d’une posture défensive en une stratégie offensive.

C’est ainsi que nous cessons d’être de simples consommateurs de données pour devenir les architectes de notre propre avenir numérique.

La Commission européenne pousse pour un déploiement massif de l’IA. Quels sont aujourd’hui les vrais freins ?

Il s’agit là d’une forte ambition dont la clé réside dans le passage du chaos à la clarté des données. Aujourd’hui, le principal obstacle n’est pas le manque de données, mais une crise de confiance.

Les dirigeants hésitent à déployer à grande échelle des initiatives d’IA, car ils ne font tout simplement pas confiance aux informations fragmentées et incohérentes qui alimentent leurs modèles.

Ils restent ainsi prisonniers d’une boucle de projets pilotes isolés qui n’apportent jamais de valeur transformatrice.

La solution est simple. Il s’agit de construire une base unifiée de données fiables et contrôlées. En créant cette base, vous donnez aux dirigeants la confiance nécessaire pour aller au-delà des expériences et intégrer véritablement l’IA au cœur de leur activité. C’est ainsi que nous transformons l’ambition en réalité.

Vous parlez d’une donnée maîtrisée, fiable et transparente. Quels sont les fondamentaux d’une bonne gouvernance ?

Une bonne gouvernance est le moteur qui transforme les données fragmentées, source de chaos, en un atout stratégique de grande valeur, servant de base essentielle à toute transformation numérique ou initiative d’IA réussie.

Le parcours commence par la mise en place d’une base fiable grâce à un catalogue de données intelligent. Les données sont un atout vivant, elles changent d’une minute à l’autre.

Cet outil alimenté par l’IA détecte et classe automatiquement toutes les données, où qu’elles se trouvent, et les associe à un glossaire commercial commun afin que des termes tels que « client actif » aient la même signification pour tout le monde.

Grâce à cette base fiable, rendue possible par une approche de plateforme gouvernée, les données peuvent évoluer en temps réel et un contrôle effectif est obtenu grâce à l’automatisation.

La gouvernance moderne doit intégrer des règles de qualité, de sécurité et de confidentialité directement dans les pipelines de données, faisant de la conformité un processus proactif et évolutif plutôt qu’une réflexion manuelle après coup.

Ce cadre automatisé est ensuite guidé par une responsabilité humaine claire, où les responsables commerciaux s’approprient les domaines de données critiques afin de garantir leur intégrité et leur utilisation éthique.



Lorsque ces éléments sont intégrés sur une plateforme unique et intelligente, vous créez une base de données transparente. Cela va au-delà de la simple mise en place de barrières et permet aux utilisateurs de trouver, de comprendre et d’innover en toute sécurité grâce à des données fiables.

Le Master Data Management occupe une place centrale dans votre approche. En quoi accélère-t-il le développement d’une IA européenne fiable ?

Tout à fait. Le moyen le plus simple de comprendre cela est d’utiliser une analogie : imaginez un vaste réseau hospitalier où chaque service (oncologie, cardiologie, facturation) enregistre les informations des patients de manière légèrement différente.

Un système contient « Marie Dubois », un autre « M. Dubois » avec une ancienne adresse. Pris isolément, chaque enregistrement semble correct, mais lorsque vous essayez de les combiner, vous obtenez un résultat chaotique.

Le rôle de la gestion des données de référence, ou MDM, est précisément de résoudre ce problème. Il s’agit du processus qui consiste à créer et à maintenir un « dossier de référence » unique et fiable pour chaque patient en harmonisant toutes ces incohérences. L’objectif est simple : établir une version unique de la vérité.

Pour l’IA, cette étape est fondamentale. Si vous entraînez un algorithme de diagnostic sur ces données fragmentées et chaotiques, ses conclusions seront erronées et peu fiables. Mais si vous l’entraînez sur les données propres et unifiées fournies par le MDM, ses prédictions deviendront précises et véritablement utiles.

En somme, le MDM fournit la base fiable nécessaire pour construire une IA sur laquelle vous pouvez compter.

Comment réduire la dépendance vis-à-vis des géants américains et chinois et bâtir un écosystème européen solide ?

La voie à suivre ne consiste pas à ériger des murs, mais à nous appuyer sur nos fondations exceptionnelles pour créer un écosystème encore plus attractif et compétitif.

La France possède un savoir-faire mondialement reconnu et un héritage d’excellence qui nous confèrent un avantage unique. Nous sommes leaders mondiaux dans des secteurs critiques tels que l’aérospatiale, les produits de luxe, l’énergie et les produits pharmaceutiques. Nos formidables talents en ingénierie, formés dans nos Grandes Écoles, sont sans égal.

C’est notre tremplin. Au lieu d’essayer de reproduire les modèles d’IA généralistes d’ailleurs, notre opportunité réside dans l’exploitation de cette expertise approfondie dans ce domaine. Nous devons nous concentrer sur la création d’une IA spécialisée et à forte valeur ajoutée qui résout des problèmes concrets.

Imaginez une IA qui révolutionne la construction aéronautique, personnalise l’expérience client dans le secteur du luxe ou accélère la découverte de nouveaux médicaments.

De plus, notre engagement en faveur d’un cadre réglementaire solide est un atout stratégique. Il établit une référence mondiale en matière de confiance et d’innovation éthique, donnant à nos entreprises un avantage concurrentiel puissant dans un monde qui exige de plus en plus la sécurité et la fiabilité des données.

Pour accélérer cette vision, nous devons intensifier notre collaboration. Il est essentiel de renforcer les partenariats public-privé, portés par des initiatives telles que La French Tech.

En créant de puissants consortiums industriels, nos champions nationaux, nos PME innovantes et nos start-ups peuvent mettre en commun leurs données en toute sécurité, partager leurs investissements et relever ensemble les défis.

L’objectif est clair : construire ici, en France, un écosystème numérique souverain et interconnecté, capable d’exporter dans le monde entier notre marque unique d’excellence et d’innovation fiable.

Comment concilier innovation rapide et exigences de qualité, éthique et conformité ?

C’est la question la plus cruciale, et elle repose sur une idée fausse courante : celle selon laquelle il faut choisir entre aller vite et bien faire les choses. Nous pensons que ce choix est faux. En réalité, une bonne gouvernance n’est pas un frein, mais plutôt un filet de sécurité qui donne la confiance nécessaire pour aller plus haut.

L’ancienne méthode, qui consistait à faire vérifier un projet par une équipe chargée de la conformité à la toute fin, était la recette idéale pour garantir des retards. Toute notre philosophie repose sur le renversement de ce modèle.

Nous mettons en œuvre ce que l’on appelle la « gouvernance dès la conception ». Cela signifie utiliser une plateforme intelligente et automatisée pour intégrer dès le début des règles de qualité, de confidentialité et d’éthique directement dans le cycle de vie des données.

Au lieu d’un examen manuel, une plateforme alimentée par l’IA détecte et classe automatiquement les données sensibles, signale les problèmes de qualité en temps réel et veille à l’application des politiques lors du transfert des données. Ainsi, vous ne ralentissez pas pour vérifier s’il y a des problèmes, vous construisez un système qui prévient les problèmes dès le départ.

En supprimant ces frictions et ces risques, vous donnez à vos équipes les moyens d’innover librement et rapidement, en sachant qu’elles travaillent dans un cadre sécurisé et fiable. C’est ainsi que vous pouvez vraiment accélérer en toute confiance.

Dans quels secteurs l’Europe peut-elle réellement prendre de l’avance grâce à une meilleure maîtrise de ses données ?

Il ne fait aucun doute que notre opportunité réside dans la mise à profit du riche héritage industriel, scientifique et réglementaire de l’Europe. Nous ne devons pas essayer de gagner le jeu des autres, mais dominer le nôtre. L’exemple le plus immédiat est celui de la fabrication de pointe.

Imaginez la création d’usines véritablement intelligentes, capables de prédire une défaillance mécanique avant qu’elle ne se produise et d’optimiser une chaîne d’approvisionnement mondiale en temps réel. Cela n’est possible qu’avec des données opérationnelles parfaitement maîtrisées.

Il y a ensuite les services financiers. Dans ce domaine, notre réputation en matière de réglementation solide est un atout puissant. Elle constitue la base idéale pour développer l’IA la plus sophistiquée et la plus fiable au monde pour la détection des fraudes et la gestion des risques en temps réel. Cela transforme nos normes de conformité strictes en un avantage concurrentiel mondial, le tout alimenté par des données gérées de manière irréprochable.

Les sciences de la vie et les soins de santé recèlent également un immense potentiel. Notre solide cadre de protection de la vie privée, comme le RGPD, est un avantage concurrentiel et non un obstacle.

Il nous donne les bases nécessaires pour instaurer la confiance et former l’IA agentique à partir d’ensembles de données unifiés et anonymisés qui reflètent notre population unique. Les avancées seraient incroyables.

Et bien sûr, la transition écologique. La gestion des réseaux intelligents et des sources renouvelables nécessaires à notre avenir énergétique durable nécessite une symphonie parfaite de données fiables en temps réel provenant d’innombrables capteurs.

Il ne s’agit pas seulement de services numériques abstraits, mais des piliers de l’économie mondiale dans lesquels l’Europe a acquis une expertise et une confiance profondes.



En associant ce leadership à la maîtrise des données, nous ne nous contentons pas d’être compétitifs, nous créons une nouvelle norme en matière d’innovation intelligente et fiable.

Quelles évolutions réglementaires et technologiques seront nécessaires pour accélérer l’émergence d’une IA souveraine ?

C’est la question clé, et la réponse est que la réglementation et la technologie doivent évoluer ensemble : elles sont les deux faces d’une même pièce. Du côté réglementaire, une réglementation stricte nous offre une base de confiance de classe mondiale.

La prochaine étape consiste à s’appuyer sur cette base pour créer des cadres tels que les espaces de données européens qui encouragent une collaboration sécurisée, en déplaçant l’accent mis sur la simple protection des données vers leur utilisation active à des fins d’innovation.

Mais voici le point crucial : la réglementation n’est efficace que si nous sommes capables de la mettre en œuvre efficacement. C’est là que la technologie entre en jeu. Le plus grand bond en avant dont nous avons besoin est une simplification radicale.

Aujourd’hui, nos meilleurs esprits sont souvent cantonnés à des tâches de plomberie numérique, passant la plupart de leur temps à essayer de trouver et de préparer des données. Nous devons automatiser cette complexité grâce à une plateforme de gestion intelligente des données qui gère la qualité, la confidentialité et la gouvernance « dès la conception ».

Cette approche, fondée sur des normes ouvertes et l’interopérabilité afin d’éviter la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, permet aux innovateurs de se concentrer sur la résolution de problèmes importants.

Lorsque l’on associe une réglementation intelligente à une technologie intelligente, la gouvernance cesse d’être un frein et devient le moteur d’une IA fiable et souveraine.

Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux décideurs publics et privés ?

Mon conseil est de faire passer les données d’un sujet technique relevant du service informatique à une priorité stratégique dans la salle du conseil d’administration.

Tout le monde est à juste titre enthousiasmé par les promesses de l’IA, mais de nombreux dirigeants tentent de construire cet avenir incroyable sur des bases fragiles et fragmentées. Ils sont fascinés par la ligne d’arrivée sans se préparer pour la course.

Le travail fondamental qui consiste à créer une base de données unique et fiable (la comprendre, la gérer et la rendre accessible) n’est pas une étape préliminaire que l’on peut précipiter. Il s’agit d’un travail stratégique.

Ce n’est pas un coût informatique, mais l’investissement le plus important que vous puissiez faire pour votre avenir. C’est la source même de votre innovation concurrentielle, de votre résilience opérationnelle et, au final, de votre souveraineté numérique.

