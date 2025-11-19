Cette pub Samsung de 1988 a prédit Tinder… et c’est hilarant

En 1988, Samsung la présentait déjà comme le futur de la drague… et se payait gentiment la tête de l’idée.

En 1988, Samsung lance une campagne publicitaire peu commune. Et comme visu, une disquette bleu électrique estampillée « Single Women – Rochester » promise pour 2025. Trente-sept ans plus tard, on swipe tous. La pub est devenue culte et le rire un peu jaune.

La disquette qui valait tous les swipes

L’image est nette. Une disquette 3,5 pouces porte l’inscription « Date Disk – Single Women – Rochester, N.Y. ». Le texte annonce qu’elle contiendra la liste complète des célibataires de la région.

Un supplément de 65 dollars permet même d’ajouter la ville voisine d’Elmira. Juste en dessous, Samsung ajoute : « Comment rencontrer des femmes. 2025 après J.-C. ».

Plus bas, la marque promet l’écran sur lequel on les verra. En 1988, Samsung prédit déjà que la drague passera par l’électronique, même si l’idée semble totalement absurde.

À l’époque, chercher l’amour par ordinateur relève de la science-fiction loufoque. Quelques pionniers échangent déjà sur des forums, mais ils restent marginaux. La majorité rit ou hausse les épaules.

La blague de Samsung en 1988 devient une prophétie

La campagne entière joue sur l’exagération. Une autre annonce montre Morton Downey Jr., animateur de télévision polémique, candidat à la présidence en 2008.

Une troisième assure que le steak sera déclaré aliment santé en 2010. Une dernière remplace Vanna White par un robot sur le plateau de « La Roue de la Fortune » en 2012.

Toutes ces prédictions de Samsung paraissent délirantes en 1988. Pourtant, trois d’entre elles se réalisent presque à la lettre.

Effectivement, le steak devient star des régimes riches en protéines. La politique accueille des personnalités issues de la télévision trash. Et surtout, la disquette de célibataires annonce l’explosion des applications de rencontre.

Trente-sept ans plus tard, Tinder, Bumble et Happn dominent le marché. Le swipe gauche ou droite remplace l’insertion d’une disquette, mais le principe reste identique. Une base de données géante de profils accessibles en quelques clics.

Ce que Samsung moquait gentiment est devenu le quotidien de millions de personnes.

Le génie involontaire d’une marque visionnaire

L’agence Deutsch, qui signe la campagne, ne cherche pas à prédire l’avenir avec précision. Elle veut simplement marquer les esprits. Le ton ironique fonctionne parfaitement. Les lecteurs de 1988 rient de ces visions excentriques tout en retenant le nom Samsung.

L’entreprise coréenne, encore peu connue aux États-Unis à cette époque, gagne en visibilité. Elle se positionne comme la marque qui accompagnera les consommateurs, même dans les scénarios les plus fous.

Samsung n’a jamais revendiqué cette prédiction. L’entreprise n’a même pas conservé d’archives complètes de cette campagne.

Ce qui paraît ridicule aujourd’hui peut devenir banal demain. Et parfois, une bonne blague finit par écrire l’histoire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.