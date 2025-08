Le patron d’OpenAI avoue sa peur de GPT-5, et c’est vraiment flippant

Quand Sam Altman parle de GPT-5, on n’a pas vraiment l’impression d’assister à la présentation d’un produit révolutionnaire. Non, c’est plus proche d’une bande-annonce pour un thriller apocalyptique. Suivez-moi, vous allez tout comprendre dans cet article !

Au fait, le CEO d’OpenAI a été invité dans le podcast « This Past Weekend with Theo Von », récemment. Il y a partagé son expérience lors des évaluations du modèle GPT-5. Et ce, sur un ton presque théâtral.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Selon lui, cette IA est incroyablement rapide. Sauf que cette vitesse fulgurante n’a pas toujours été synonyme de fierté pour lui. Il a même avoué avoir ressenti une véritable nervosité en observant son comportement.

Le PDG d’OpenAI face à sa propre créature, GPT-5

Si vous voulez savoir pourquoi Altman était nerveux, vous êtes au bon endroit. En fait, il a expliqué que certaines séances d’évaluation de GPT-5 lui rappellent le Projet Manhattan. Celui qui a donné naissance à la bombe atomique.

Pas vraiment rassurant comme comparaison. Surtout quand on est censé vendre une avancée majeure en intelligence artificielle. Mais ce qui dérange le plus, c’est qu’Altman n’a pas hésité à égratigner la gouvernance actuelle de l’IA.

« Il n’y a pas d’adultes dans la salle », a-t-il lâché. Tout ça pour dire que personne n’est vraiment aux commandes pour encadrer cette technologie galopante. Ce qui est quand même un peu étrange venant d’un PDG d’une entreprise qui pilote elle-même le développement de ce fameux GPT-5.

Mettre en lumière les dangers potentiels, pourquoi pas. Cependant, faire comme si la situation lui échappait totalement, ce n’est pas super mignon non plus. À moins que l’objectif ne soit de dramatiser à dessein, pour renforcer l’impact médiatique.

En plus, en réalité, ce qui effraie Altman reste flou. Il n’a pas donné le moindre détail technique qui justifierait cette montée d’angoisse. L’image du Projet Manhattan est, pour moi, un peu excessive pour parler d’un outil d’autocomplétion, aussi avancé soit-il.

Des modèles de plus en plus avancés débarqueront

GPT-5 arrive bientôt. Et beaucoup s’attendent à ce qu’il soit bien plus puissant que GPT-4. Sam Altman a même parlé d’un « esprit numérique » pour décrire cette nouvelle version.

Par cela, il laisse entendre que les créateurs d’IA ne conçoivent plus seulement des outils, de nos jours. Ils créent des systèmes capables d’agir avec une certaine autonomie. Pourtant, autour de GPT-5, le discours semble exagéré.

D’un côté, certains voient cette IA comme une avancée miraculeuse. De l’autre, on nous annonce une menace pour l’humanité. La vérité se trouve sûrement quelque part entre ces deux extrêmes.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois qu’Altman avoue être mal à l’aise face à la vitesse à laquelle l’IA progresse. Il a déjà prévenu que, sans cadre sérieux, cette course à l’innovation pourrait bien tourner en rond.

Malgré ces inquiétudes, OpenAI, son entreprise, continue d’accélérer. La boîte promet à chaque nouvelle version des IA plus performantes, plus faciles à utiliser et mieux mises en avant.

