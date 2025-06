Football : le premier match entre robots IA a lieu ce week-end en Chine

Ce 28 juin, la Chine organise un match de foot entre robots IA. C’est une preuve saisissante des avancées spectaculaires de la robotique.

Encore une fois, la technologie nous surprend là où on ne l’attend pas. Elle ne reste plus enfermée dans les usines ou les labos. Elle débarque aussi sur les terrains de sport ! Parce que ce week-end, en Chine, se joue un match un peu particulier. Pour la première fois, des robots footballeurs dotés d’IA vont s’affronter. Ceux qui sont capables de dribbler, de faire des passes et même de jouer en équipe. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça promet du lourd !

Match 3 contre 3 entre robots IA

Ce 28 juin 2025 va sûrement marquer un tournant pour la robotique, et surtout pour le football. Pourquoi ? Parce que la grande finale de la RoBoLeague World Robot Soccer se joue aujourd’hui, dans la zone de Yizhuang, en Chine. Quatre équipes venues de grandes universités chinoises s’affrontent, chacune avec ses propres robots qu’elles ont elles-mêmes programmés.

Le match risque bien d’étonner plus d’un. Parce que sur le terrain, des robots se comportent presque comme de vrais joueurs. Ils marchent et courent. Ils donnent des coups de pied et chassent le ballon. Ils prennent même des décisions en une fraction de seconde, selon la situation.

Ce qu’il y a de plus impressionnant ? Les robots jouent tout seuls, sans qu’aucun humain n’intervienne pendant le match. Tout se fait de manière totalement autonome, grâce à l’IA, comme le rapporte Bastille Post Global (BPG).

Pour en arriver là, ils ont été entraînés avec l’apprentissage par renforcement profond. En gros, ils apprennent en testant différentes actions en se trompant. Puis en s’améliorant à chaque essai. Toutefois, ne vous attendez pas à un match classique de 90 minutes. Ces machines vont s’affronter en deux mi-temps de 10 minutes, avec une pause de 5 minutes.

De la technologie de pointe sur le terrain

Ces robots IA promettent un spectacle impressionnant, notamment grâce à leur système sensoriel et visuel ultra sophistiqué. En effet, ils utilisent des caméras et des capteurs qui leur permettent de repérer le ballon à près de 20 mètres. Cela avec une précision étonnante de 90%. Ils savent aussi parfaitement reconnaître les lignes, les buts, les coéquipiers et bien sûr leurs adversaires.

Ce match du 28 juin est surtout l’occasion pour chaque équipe de tester l’agilité, la stratégie et l’endurance de ses robots. Un vrai terrain d’entraînement avant les prochains World Humanoid Robot Games. « La World Robot Soccer League sera la première compétition test pour les World Humanoid Robot Games 2025… mettant à l’épreuve l’endurance et l’agilité des robots participants » a déclaré Dou Jing, organisateur de l’événement, à la Télévision centrale de Chine (CCTV)

Ce n’est pas la première fois que la Chine accueille un événement sportif 100 % piloté par l’IA. En avril dernier, un semi-marathon robotisé avait déjà eu lieu. Et ce n’est pas non plus la dernière.

Du 15 au 17 août prochain, Pékin organisera les Jeux mondiaux de sports de robots humanoïdes 2025. Une grande compétition où les robots les plus avancés au monde s’affronteront dans une série de défis sportifs, mais aussi pratiques dans des situations réelles.

