L’IA est-elle surcotée ? Voici 10 bonnes raisons de le penser

ChatGPT, Gemini, Bing, etc. Ce ne sont que des exemples parmi les IA de références à l'heure actuelle. Toutefois, est-ce que ces outils sont vraiment aussi performants qu'on le pense ? Les réponses dans ces quelques lignes.

OpenAI, avec ChatGPT a ouvert la voie de l'IA en 2022. Cette entreprise a été une pionnière dans ce domaine encore méconnu du grand public. Actuellement, l'IA est devenue un incontournable dans la vie quotidienne. Depuis, plusieurs outils similaires ont inondé le marché. Ils ont des avantages considérables. Mais est-ce que ces IA sont surcotées ? Les réponses vont vous surprendre.

Récemment, Darian Woods et Greg Rosalsky ont échangé leurs idées concernant la performance de l'IA. Ils ont débattu sur ce sujet dans le podcast “The Indicator from Planet Money”. Leurs conclusions sont unanimes: “L'IA est surfaite”. Voici pourquoi.

Une intelligence artificielle, pas vraiment intelligente

Selon nos deux spécialistes, l'IA ne fait que restituer les informations qu'elle trouve sur internet et dans sa base de données. En gros, c'est une simple imitatrice. Elle n'est donc pas capable de générer de nouvelles idées. C'est une douche froide pour les adeptes de l'IA.

De plus, la majorité des données exploitées par l'IA sont protégées par le droit d'auteur. La guerre est alors ouverte. D'un côté, on a les entreprises de la tech. De l'autre, les propriétaires de ces œuvres. The New York Times, ou encore George R.R Martin figurent parmi les défenseurs des ces données violées par l'IA.

Nos experts ont aussi ajouté que l'IA n'est pas dotée d'une capacité de jugement ni de raisonnement. Elle ne peut pas distinguer le vrai du faux.

L'IA hallucine

Les intelligences artificielles génèrent constamment des contenus. Elle se focalise sur sa base de données afin de répondre aux attentes de l'utilisateur. Mais à un certain moment, l'IA va “halluciner”. Selon une étude récente, l'IA hallucine entre 3% à 27%.

Elle est incapable d'accomplir la plupart des tâches humaines

Oui, l'IA est capable d'assurer les missions “automatisées”. Par contre, elle ne peut pas se focaliser sur les tâches qui nécessitent une certaine “intelligence”.

Prenons l'exemple des traducteurs. L'IA a été annoncée comme la remplaçante de ces spécialistes. Mais actuellement, ces postes sont en hausse. C'est une preuve que cet outil ne pourra pas prendre la place l'être humain.

Une performance “exagérée”

OpenAI est fière de son innovation GPT-4. Selon ses tests, cette IA a obtenu un score dans le 90e percentile. Mais Eric Martinez, un chercheur du MIT a refait des analyses. Il a démontré que cet outil n'a pas dépassé le 48e percentile.

L'entreprise de Sam Altman n'est pas la première dans cette situation. Google a aussi affirmé que son outil a découvert plus de 2 millions de composés chimiques. Mais Santa Barbara a démontré que ces données sont erronées.

Pire encore, l'IA n'est pas l'outil de référence pour les programmeurs. Or, les intelligences artificielles les plus réputées disposent d'une fonctionnalité de codage. Selon une étude de l'Université de Bilkent, 30% des codes générés par l'IA étaient incorrects.

L'IA est limitée

Des milliards de dollars d'investissements pour avoir un résultat peu satisfaisant. Selon le Bureau de recensement des États-Unis, seuls 5% des entreprises utilisent cette technologie à l'heure actuelle.

Pas encore d'application concrète

L'IA est dotée d'une polyvalence exceptionnelle. Par contre, est-ce qu'elle a une application concrète? Certains pensent que l'automatisation est l'utilisation principale de cet outil. Ce n'est pas faux, mais elle n'est pas applicable dans tous les domaines.

Seuls les spécialistes du marketing, ainsi que les services clients se focalisent sur cette méthode. Mais qu'en est-il des autres secteurs ?

L'IA contribue à la croissance de la productivité, en théorie

Imaginons un monde où l'IA va révolutionner l'économie mondiale. On assistera alors à une hausse considérable de la productivité. Plusieurs personnes seront au chômage. Or, on n'en est pas encore à ce stade, malgré l'engouement autour de l'IA.

L'intelligence artificielle générative est la plus concernée par ce concept. Cet outil se limite simplement à son rôle d'assistant. Il n'est pas capable de révolutionner l'économie. En effet, l'IA ne peut pas s'occuper des tâches en dehors des bureaux. Selon une étude récente, l'IA n'a un impact que sur moins de 5% des tâches humaines dans l'économie.

Un outil à court de ressources ?

Oui, la majorité des modèles IA ont déjà consommé la quasi-totalité des données sur internet. Mais ce n'est que le début des problèmes. En effet, les CPU des IA présentent aussi des dépenses majeures. Ce n'est pas tout, car il y a la question de l'énergie, qui plane sur les centres de données.

Focus sur l'écologie

Certes, plusieurs entreprises IA utilisent leurs technologies pour protéger l'environnement. Ces projets se focalisent surtout sur les barrières de corail. Par contre, ces approches ne suffisent pas à compenser les menaces de cette technologie sur l'environnement.

“Il y a quelques années, l'idée la plus ridicule qui circulait était que l'IA contribuerait à résoudre le problème du changement climatique. Je n'ai jamais vraiment compris comment. Mais il est clair que l'IA va faire quelque chose pour le changement climatique, mais ce n'est pas positif” expliquent les chercheurs de Goldman Sachs.

C'est une évidence, l'IA est surestimée par rapport à l'intelligence humaine

“Beaucoup de gens dans le secteur ne reconnaissent pas à quel point les compétences et les capacités humaines sont polyvalentes, talentueuses et multiformes” explique Acemoglu.

Il a aussi ajouté “Et une fois que vous faites cela, vous avez tendance à surévaluer les machines au détriment des humains et à sous-estimer ces derniers”

Cette pratique est très répandue dans plusieurs entreprises. Mais espérons qu'elle ne va pas conquérir le monde du travail.

Malgré ces raisons, l'intelligence artificielle reste un outil efficace pour certaines tâches. Il suffit de jongler entre les bénéfices et les risques de son utilisation.

