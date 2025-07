Lokimo : la plateforme SaaS qui décrypte le territoire par la donnée immobilière et l’IA

Votre terrain idéal existe peut-être déjà, mais vous ne le voyez pas encore. Une plateforme française redonne du sens à la donnée immobilière grâce à l’IA.

Lokimo ne construit pas de bâtiments, mais accélère ceux qui le feront demain. En pleine contraction du foncier, la plateforme s’impose comme un levier de précision pour les professionnels du secteur. Elle transforme des milliers de données immobilières brutes grâce à l’IA en informations directement exploitables, via une interface SaaS dédiée à la prospection, l’analyse territoriale et la décision rapide.

Son objectif est clair : aider promoteurs, bailleurs, foncières ou télécoms à repérer les bons signaux au bon moment.

Une réponse concrète à la crise du foncier et à la loi ZAN

La baisse de 32 % des permis de construire depuis 2022 a fragilisé tout l’écosystème immobilier. À cela s’ajoute la loi Zéro Artificialisation Nette qui complique davantage la mobilisation de foncier constructible.

Dans ce contexte tendu, Lokimo aide ses clients à détecter les poches d’opportunités là où d’autres ne voient que des contraintes. Grâce à plus de 150 sources croisées (PLU, pollution, transports, prix, risques), la plateforme propose une lecture claire et dynamique du territoire.

Aujourd’hui, 80 % des acteurs passent plus de 10 heures par semaine à fouiller des données éparses. Lokimo réduit ce temps de moitié en automatisant les étapes clés de l’analyse. “Nous allons bien au-delà de la simple information”, affirme Martin Noël, CEO de Lokimo. “Nous fournissons une compréhension fine des dynamiques locales, pour mieux orienter les décisions stratégiques.”

Résultat : une réactivité accrue et des arbitrages basés sur des éléments concrets, vérifiables et actualisés.

Des fonctionnalités conçues pour répondre aux enjeux du terrain

Lokimo se distingue par des outils qui ne se contentent pas de cartographier. Ils proposent des recommandations directement exploitables : repérage de zones à fort potentiel, estimation des risques, calcul d’attractivité ou encore génération automatique de rapports.

Chaque utilisateur peut personnaliser son interface et suivre ses projets en temps réel. Même l’écologie y trouve sa place : un pré-diagnostic environnemental est réalisable en 10 minutes, contre neuf jours auparavant.

L’impact opérationnel est tangible. Les promoteurs et bailleurs réduisent de moitié leur temps d’analyse manuelle. La rentabilité des projets grimpe en moyenne de 15 % grâce à une détection plus fine du foncier. Quant aux foncières et télécoms, elles identifient des localisations plus pertinentes pour déployer leurs opérations. Chaque typologie d’acteur accède à des données contextualisées, filtrées selon ses besoins et son périmètre géographique.

Emplacement.immo : l’analyse territoriale au service des particuliers

Lokimo ne s’adresse pas uniquement aux professionnels. Avec la montée des préoccupations liées à la qualité de vie, la startup a lancé emplacement.immo. Ce site grand public analyse les quartiers en croisant 60 indicateurs (pollution, accès, nuisances, proximité services). Investisseur, primo-accédant ou parent, chacun accède à une vision personnalisée du territoire, adaptée à ses attentes. L’interface est simple, les résultats clairs, les données enrichies par l’IA.

Derrière Lokimo, on retrouve Gaëtan Noël et Binta Gamassa, deux experts animés par la conviction suivante : la donnée ne doit pas complexifier les projets, elle doit les accélérer. “Nous voulons rendre l’analyse immobilière plus lisible, plus accessible et plus efficace”, résume Binta, CTO de la plateforme. Une ambition que partagent déjà des acteurs comme ICADE, COGEDIM, IN’LI, CBRE ou encore la MACIF, tous utilisateurs actifs de la solution.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

