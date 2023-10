BNP Paribas Real Estate : Révolution dans l’Immobilier avec la Datavisualisation 3D

BNP Paribas Real Estate, une force innovante dans le domaine de l’immobilier, nous invite à une dance numérique à travers les villes d’hier, d’aujourd’hui et de demain, grâce à leur solution de datavisualisation. Ils ont récemment intégré la technologie époustouflante de Photorealistic 3D Tiles de Google Maps Platform pour rendre l’expérience encore plus immersive.

Découvrez la Datavisualisation 3D de BNP Paribas Real Estate

Imaginez une plateforme en ligne où vous pouvez vous promener sur une carte 3D de l’Europe, non seulement en profitant des décors pittoresques de nos villes, mais aussi en jetant un coup d’œil à vos biens immobiliers. Vous ne rêvez pas, et ce n’est pas tout. Cette solution innovante, fruit d’une collaboration serrée avec les acteurs clé du marché de la 3D, met également à la disposition de l’utilisateur une tonne de données publiques ouvertes pour donner de la profondeur à votre exploration.

City Information Modeling : Remontez le Temps des Villes

Ce qu’on appelle le « City Information Modeling » est où la magie se produit. Tout en se faufilant entre les rues 3D photoréalistes des métropoles européennes, librement consultables depuis n’importe quel terminal – que ce soit votre bureau ou votre smartphone – les utilisateurs peuvent également jeter un coup d’œil sur les bâtiments à venir ainsi que les infrastructures de transport futur. Grâce au croisement des données disponibles, nous avons la chance de remonter le temps, d’observer comment nos villes ont évolué et de prédire leur futur. Maintenant, ce n’est pas quelque chose que vous entendez tous les jours !

Un Outil Puissant pour les Professionnels de l’Immobilier

Mis à part les amateurs d’histoire et de géographie urbaine, cette plateforme fascinante est également une aubaine pour les professionnels de l’immobilier travaillant chez BNP Paribas Real Estate. Avec des données remontant jusqu’en 1997 et des projections jusqu’en 2030 à portée de main, les analyses de marché n’ont jamais été aussi faciles et précises. Ajoutez à cela les informations abondantes sur les projets d’urbanisme future, les transports et les perspectives macroéconomiques – nous avons ici un voyage de premier rang dans le passé et l’avenir des villes !

Photorealistic 3D Tiles : Navigation Cartographique Révolutionnaire

Grâce à la technologie Photorealistic 3D Tiles, le jumeau numérique de BNP Paribas Real Estate a évolué en un outil de navigation cartographique hyper fluide et ultra-rapide, qui reflète fidèlement la morphologie actuelle de nos villes. Ayant accès à cette technologie dans plus de 49 pays, on peut s’attendre à une extension rapide de la couverture géographique de cette plateforme immersive. Et ne nous lançons même pas sur le niveau de détail et de réalisme qui, selon Florian Couret, le Chief Virtualization Officer de BNP Paribas Real Estate, est tout simplement « impressionnant ».

BNP Paribas Real Estate, Un Leader de l’Immobilier International

BNP Paribas Real Estate s’est fait un nom comme leader international dans le secteur de l’immobilier. La compagnie, aux 4.500 collaborateurs prêts à relever tous les challenges, offre une gamme complète de services relatifs à la vie d’un bien immobilier, que ce soit en termes de promotion, transaction, conseil, expertise, property management et investment management. Présente en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, la compagnie fait partie du groupe BNP Paribas, leader mondial de services financiers.

Conscients du rôle primordial que l’immobilier jouera dans la réalisation d’un monde plus durable, BNP Paribas Real Estate met en avant une politique RSE ambitieuse, dont le but est de donner une nouvelle impulsion à un immobilier bas carbone, résilient, inclusif et vecteur de bien-être. Dans ce cadre, l’entreprise a mis en place quatre objectifs principaux, notamment le développement économique et d’usage des bâtiments de manière éthique et responsable, la transition vers un modèle bas carbone, l’engagement et le bien-être de ses collaborateurs et le développement d’initiatives locales et partenariales.