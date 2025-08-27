NetExplorer Share : la riposte française à WeTransfer

NetExplorer Share, la nouvelle alternative française à WeTransfer, offre un partage de fichiers simple, souverain et ultra sécurisé. Cette solution cloud souverain garantit traçabilité et conformité RGPD pour les entreprises.

Le français NetExplorer dévoile Share, une solution de partage de fichiers pensée pour allier simplicité d’usage et haut niveau de sécurité. Elle a été testée par plus de 160 organisations. Elle se positionne comme l’alternative souveraine aux géants du transfert comme WeTransfer ou Smash. C’est ainsi une réponse directe aux enjeux qui préoccupent aujourd’hui entreprises et administrations.

Une réponse souveraine aux limites des outils grand public

Beaucoup d’organisations investissent dans des plateformes collaboratives, mais perdent aussitôt le contrôle de leurs données lorsqu’il s’agit de partager des fichiers vers l’extérieur. C’est ce constat qui a poussé Bertrand Servary, dirigeant de NetExplorer, à développer Share. « Nous avons voulu une solution aussi simple que WeTransfer, mais conforme aux exigences des DSI et aux attentes des utilisateurs », explique-t-il.

Contrairement aux services internationaux, l’outil est intégralement hébergé en France. Il est pensé pour offrir une traçabilité totale des envois et conforme aux normes RGPD et HDS. Chaque action est horodatée, prouvée et suivie. Cela garantit une transparence inédite. Déjà déployée dans des environnements exigeants comme Vinci Energies, BPI France ou le CHU de Clermont-Ferrand, la plateforme a montré son efficacité. Cela a été fait dans des secteurs où la protection des données ne peut souffrir d’approximation. Elle vise ainsi à combler un vide critique dans la stratégie cybersécurité des organisations publiques et privées.

Simplicité d’usage et contrôle granulaire pour les DSI

La force de NetExplorer Share réside dans sa capacité à concilier ergonomie et supervision. Côté utilisateur, l’interface se veut intuitive, avec des connecteurs intégrés à Outlook et Google, ce qui évite de bouleverser les habitudes. L’expéditeur peut paramétrer finement chaque lien : durée de validité, droits d’accès restreints (lecture seule, téléchargement interdit) ou double authentification. Pour les directions informatiques, la valeur ajoutée est claire ! Une console centralisée permet de suivre tous les flux entrants et sortants, bloquer en temps réel des liens jugés à risque, exporter des journaux d’activité ou renforcer l’authentification.

Cela place NetExplorer Share dans la catégorie des outils véritablement professionnels. Comme le souligne son fondateur, « partager des fichiers ne doit plus être un point faible dans la souveraineté numérique des entreprises ». Puisque les cyberattaques se multiplient et la réglementation se durcit, la possibilité d’exercer un tel niveau de maîtrise devient un avantage stratégique.

Un outil aligné sur la souveraineté et la RSE

NetExplorer Share va plus loin. La solution intègre des dimensions souvent absentes des plateformes internationales : la personnalisation et la responsabilité numérique. Les organisations peuvent apposer leur charte graphique sur l’interface de partage. Cela renforce leur image jusque dans les échanges de données sensibles. L’entreprise, labellisée Numérique Responsable, met aussi en avant un bénéfice environnemental. Elle promet la réduction du stockage inutile des pièces jointes dans les messageries, une contribution directe à la diminution de l’empreinte carbone numérique.

Son modèle économique repose sur un licensing flottant. Ainsi, seules les personnes actives sont comptabilisées. Ce fonctionnement autorise une extension à grande échelle sans explosion budgétaire. Ce positionnement flexible répond aux contraintes des DSI. Il garantit en même temps une adoption rapide par les collaborateurs. Avec Share, NetExplorer ambitionne ainsi de replacer le partage de fichiers dans une logique à la fois souveraine, sécurisée et durable.

