Olto : le scooter électrique au style Cybertruck qui dépasse les 50km/h

Alors que l’électrique s’impose partout, Infinite Machine entre à nouveau en scène. Elle présente Olto, son deuxième scooter électrique, avec l’ambition de faire encore mieux. Bien sûr, le premier avait déjà tapé dans l’œil du public. Mais cette fois, la marque va plus loin avec un modèle encore plus abouti. Fidèle au style Cybertruck, elle ne s’est pas contentée du design. Côté fonctionnalités, elle a sorti l’artillerie lourde.

Olto, le scooter électrique qui fait des jaloux

Olto se fait tout de suite remarquer par son design futuriste. Infinite Machine a misé sur une esthétique audacieuse, à la fois brute et travaillée. Le cadre est en aluminium et en acier, avec des angles nets et des formes en blocs. Un look inspiré des vélos cargos et du Cybertruck d’Elon Musk. Chaque détail a été pensé pour un rendu final bluffant.

L’un des aspects les plus intéressants de ce nouveau scooter électrique est la présence de pédales. Un détail qu’Infinite Machine pense ajouter pour améliorer le confort d’utilisation. Il y a même une fonction de nivellement magnétique qui les maintient à plat. Ce qui permet de les transformer en repose-pieds.

Sous son look original, Olto ne manque pas de performance. Il embarque en effet un moteur arrière de 750 W, capable d’atteindre 32 km/h. Mais ne pensez pas pour autant que sa puissance se limite à cela. En mode « tout terrain », cette machine peut être débridée pour atteindre jusqu’à 53 km/h.

Avec ce véhicule, il n’y aucun souci à se faire pour la batterie qui lâche vite. Parce qu’il intègre une batterie lithium-ion 48V qui tient la route jusqu’à 64 kilomètres. En plus, il y a aussi une seconde batterie auxiliaire qui permet au scooter de continuer à rouler même quand la batterie principale est enlevée.

Des fonctionnalités à la pointe de la technologie

Tout comme son grand frère, Olto dispose de toutes les fonctionnalités qui le placent dans les meilleurs scooters électriques connectés. Niveau sécurité, il ne plaisante pas avec des fonctions comme le suivi GPS, la connectivité LTE ou encore l’alarme sonore.

En plus, il y a un verrou électrique qui bloque le moteur ou la roue arrière. Quand vous arrêtez le scooter, un verrou immobilise aussi la colonne de direction. Il est donc impossible de tourner le guidon.

Par ailleurs, vous pouvez déverrouiller Olto depuis votre téléphone avec la fonction Bluetooth de proximité. Et parce qu’Infinite Machine pense à tout, un support téléphone est même prévu sur le guidon de ce scooter électrique.

Un autre point fort d’Olto est sa modularité poussée. Vous pouvez facilement ajouter ou enlever des accessoires selon ce dont vous avez besoin. Porte-bébé, porte bagages arrière, panier et bien d’autres. D’autant plus, des repose-pieds arrière cachés et des poignées sous la selle vous permettent d’emmener un passager.

Le guidon urbain est aussi équipé d’un écran LCD de 4,3 pouces. Il affiche la vitesse, l’autonomie restante de la batterie et le mode de conduite. Pour couronner le tout, Olto est vendu à 3 495 dollars, un prix plus abordable que celui de son grand frère.

