OpenAI lance ChatGPT gratuit pour les profs : un grave danger pour nos enfants ?

OpenAI offre ChatGPT gratuitement aux profs jusqu’en 2027. Cet espace sécurisé aux enseignants US K-12 permet de préparer les cours et de gagner du temps.

OpenAI a lancé un nouvel outil : ChatGPT pour les enseignants, destiné aux profs du primaire et du secondaire aux États-Unis. L’outil promet un gain de temps immédiat pour les enseignants épuisés. La société californienne assure un espace sécurisé, conforme à la loi FERPA sur la protection des données des élèves.

Un assistant tout-en-un pour les enseignants

Les profs disposent désormais d’une version renforcée de ChatGPT. Ils peuvent créer des plans de cours, adapter des exercices, générer des exemples de copies et construire des présentations rapidement.

L’outil mémorise le niveau scolaire, le programme et les préférences de chaque enseignant. Il se connecte aussi à Google Drive, Microsoft 365 et Canva, offrant une intégration fluide au quotidien. Les chefs d’établissement peuvent, quant à eux, regrouper leurs équipes sur une seule plateforme avec une authentification sécurisée.

Introducing ChatGPT for Teachers—a secure ChatGPT workspace built for educators, with admin controls and compliance support for school and district leaders.



Free for verified U.S. K–12 educators through June 2027. pic.twitter.com/0XnZhR2wM6 — OpenAI (@OpenAI) November 19, 2025

Dès la connexion, l’espace ChatGPT pour les enseignants active automatiquement le « zero data retention ». Par défaut, aucune donnée partagée ici ne sert à entraîner les modèles.

En parallèle, OpenAI a signé des accords de conformité FERPA et propose un contrat de traitement des données (DPA) prêt à l’emploi pour les districts scolaires. Les administrateurs peuvent contrôler finement les accès via SAML et bloquer instantanément tout compte compromis.

Dans la pratique, cet environnement est plus sécurisé que la version standard de ChatGPT et que la plupart des outils EdTech. Les profs y trouvent un allié fiable, efficace et surprenamment fun pour leur quotidien.

ChatGPT profs, le cheval de Troie qui fait miauler les salles de classe ?

Le principal point d’ombre de ChatGPT pour les profs reste humain : la sécurité dépend surtout de la vigilance des enseignants. Partager son mot de passe ou copier-coller des données sensibles hors de l’espace sécurisé expose directement les informations.

Techniquement, OpenAI a tout prévu ; humainement, le risque zéro n’existe pas. L’entreprise collabore déjà avec de grands districts américains comme Houston, Dallas ou Fairfax, représentant près de 150 000 enseignants.

OpenAI insiste sur la formation des profs à un usage responsable de l’IA. L’entreprise publie même un guide d’alphabétisation à l’IA et travaille avec l’American Federation of Teachers.

Pourtant, rien n’empêche les enseignants débordés de céder à la facilité en déléguant trop de tâches créatives à la machine.

Aujourd’hui gratuit pour tous les profs vérifiés du K-12 américain, ChatGPT pour enseignants pourrait devenir payant après juin 2027. Une fois son usage devenu quasi incontournable. Après cette date, OpenAI ajustera probablement ses tarifs.

