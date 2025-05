Réduire les erreurs humaines dans le photovoltaïque : l’ERP Axelor en action

Le marché du photovoltaïque en France connaît une croissance explosive, avec un record de production de 8,91% de la consommation totale d’électricité en 2024. Face à cette dynamique, les entreprises doivent moderniser leurs outils pour rester compétitives. Planète ENR a adopté l’ERP Axelor pour centraliser ses données et automatiser ses processus. Grâce à cette collaboration, l’entreprise gagne en productivité et améliore la visibilité de ses performances.

Une croissance rapide qui impose une refonte des outils internes

Face à une demande croissante en énergies renouvelables, notamment dans le solaire, Planète ENR a franchi un cap stratégique. Spécialisée dans l’installation et la maintenance de panneaux photovoltaïques pour les professionnels, l’entreprise a connu un virage notable depuis 2021. Sa clientèle, initialement composée de particuliers, s’oriente désormais vers des profils plus exigeants : industriels, collectivités, agriculteurs et investisseurs. Cette évolution rapide a mis en lumière les limites de ses outils de gestion internes.

Par conséquent, Planète ENR a opté pour la plateforme Axelor. C’est une solution ERP Open Source conçue pour s’adapter aux spécificités métier de ses clients. Le but ? Gagner en efficacité, réduire les erreurs humaines et mieux piloter les projets. “Nous avions besoin d’une solution capable de s’adapter à notre organisation, et non l’inverse”, explique Geneviève Delhomme, Responsable administrative et financière de l’entreprise.

Un ERP sur-mesure pour répondre aux enjeux du terrain

Le choix d’Axelor ne s’est pas fait au hasard. Ce ERP est modulaire. Il est couplé à une approche Low Code et à des outils d’automatisation dopés à l’IA. Planète ENR a voulu anticiper les besoins futurs et sécuriser ses opérations actuelles. La centralisation des données et l’automatisation des processus ont permis de structurer la planification des affaires et d’améliorer les délais de réponse aux clients.

L’ergonomie de l’application mobile, qui facilite la saisie des heures et le suivi des stocks sur chantier, est également saluée. Un atout non négligeable pour une entreprise dont les équipes sont dispersées sur le terrain. “La gestion des approvisionnements est devenue beaucoup plus fluide, et le rapprochement bancaire, qui nous prenait 8 heures par mois, ne prend plus qu’une heure”, souligne Geneviève Delhomme.

Une transformation digitale en phase avec les ambitions du secteur

Le déploiement d’Axelor chez Planète ENR s’inscrit dans une tendance de fond : celle de la professionnalisation des acteurs du solaire, confrontés à des volumes de projets en forte hausse. Grâce à ce ERP Open Source personnalisable, l’entreprise se donne les moyens d’accompagner cette dynamique sans sacrifier la qualité de service.

La plateforme Axelor est utilisée dans plus de 30 pays et soutenue par un réseau de partenaires mondiaux. Elle propose plus de 1500 connecteurs métiers. Elle séduit par sa flexibilité, son interface intuitive et sa capacité à allier personnalisation et automatisation. Une approche qui fait écho à la volonté de Planète ENR de rester agile et de structurer sa croissance sur le long terme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

