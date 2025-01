Vous avez intérêt à courir vite : ce chien robot vient de battre le record de vitesse !

Un nouveau champion de la vitesse vient de naître, et ce n’est pas un athlète ordinaire. Avec ses tibias en fibre de carbone et ses chaussures inspirées des guépards, ce chien robot chinois franchit les 100 mètres en moins de 10 secondes. La robotique entre en piste, prête à rivaliser avec les meilleurs sprinteurs de la planète.

Vous pensiez que seuls les guépards et les champions olympiques pouvaient dominer la course de vitesse ? Désormais, un chien robot chinois vient de pulvériser le record mondial en courant 100 mètres en moins de 10 secondes. Ce prodige technologique, conçu à partir des inspirations tirées des panthères et des gerboises, repousse les limites de la biomimétique et de l’ingénierie.

Ses tibias en fibre de carbone et ses chaussures inspirées des guépards en font une véritable fusée à quatre pattes. Plus qu’un exploit, ce robot incarne l’avenir de la locomotion artificielle. Et croyez-moi, il est temps de reconsidérer qui, de la nature ou de la machine, aura l’avantage sur la piste.

Un nouveau champion sur la piste

Nous vivons une époque incroyable où les frontières entre la biologie et la robotique s’effacent. Apparemment, un bolide mécanique court plus vite que la majorité des humains ! Il se nomme Black Panther 2.0.

Ce chien robot chinois est le résultat d’un duo entre l’institut d’innovation humanoïde de l’université du Zhejiang et la startup Mirror Me de Hangzhou. Ils ont donc créé une machine quadrupède capable de parcourir 100 mètres en moins de 10 secondes.

NEW: Chinese robotic company has unveiled a robotic dog that can sprint a 100-meter dash in under 10 seconds.



Insane.



The Black Panther 2.0 built by Mirror Me has fitted a robot dog with spring joints so it can replicate live animals.



The robot can run faster than most… pic.twitter.com/gick5NKJ1F — Collin Rugg (@CollinRugg) January 15, 2025

Les pattes de Black Panther 2.0 sont dotées de ressorts performants. Celles-ci absorbent ainsi les chocs et maintiennent une vitesse folle. Ses tibias en fibre de carbone, conçus d’après les gerboises, augmentent la rigidité de 135 %. L’ajout de poids se limite aussi à 16 %. Quant à ses chaussures de course, elles boostent l’adhérence de 200 %.

Un chien robot qui repousse les limites

Selon Wang Hongtao, directeur de l’institut d’innovation humanoïde, ce robot a été conçu en seulement trois mois.

Avec ses 38 kilos pour 63 centimètres, ce sprinteur mécanique écrase l’ancien record mondial pour un robot à quatre pattes, établi par HOUND. Ce dernier avait réalisé le 100 mètres en 19,87 secondes. Impressionnant, mais c’est loin derrière les 10 secondes de Black Panther 2.0.

Comment est-ce possible ? C’est grâce à des moteurs surpuissants, une IA qui ajuste ses mouvements en temps réel, et des algorithmes d’apprentissage inspirés du concept de pendule de Huygens. La fluidité et la précision feraient même rougir Usain Bolt.

Par ailleurs, le Black Panther 2.0 ouvre la voie à de nouvelles applications industrielles. Je pense que ces robots chiens pourraient bien s’intégrer dans des missions de secours, de livraison rapide, ou même de défense.

Certes, Black Panther 2.0 est rapide, mais il n’égale pas encore les maîtres du sprint animalier comme le guépard, l’autruche ou le gnou. Pourtant, l’équipe de recherche est confiante qu’un jour, ces robots dépasseront non seulement les humains, mais aussi leurs homologues organiques en termes de vitesse et d’agilité.

Et vous ? Pensez-vous que ces chiens robots ultrarapides pourraient bientôt rivaliser avec les guépards ou même changer nos vies ? Partagez vos idées en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.