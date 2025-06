Samsung X Perplexity : un deal à 500 millions $ pour faire vaciller Google, Apple et OpenAI ?

Vous vous rappelez de la start-up Perplexity, le rival d’OpenAI et de Google fondé en 2022 ? Et bien, si l’on croit les dernières rumeurs, elle pourrait prochainement sceller un partenariat stratégique de grande envergure avec Samsung.

Apparemment, cette collaboration viserait à intégrer les technologies d’IA conversationnelle de Perplexity au cœur de l’écosystème Galaxy. L’accord en cours de négociation ferait bondir la valorisation de la jeune pousse à près de 14 milliards de dollars.

D’après les révélations de Bloomberg, le constructeur sud-coréen est actuellement engagé dans des discussions avancées avec Perplexity AI.

Pourquoi Samsung a choisi Perplexity ?

Bonne question ! Au fait, Perplexity AI se distingue par son approche radicalement différente. Là où Google propose une liste de liens à parcourir, Perplexity offre une réponse synthétique et argumentée, accompagnée de ses sources.

Le modèle repose sur une recherche conversationnelle appuyée par des modèles de langage avancés issus de plusieurs acteurs clés du secteur, tels qu’OpenAI, xAI ou encore Anthropic.

Il est donc fort probable que Samsung a vu en Perplexity un allié idéal pour renforcer l’intelligence de ses produits. Et aussi se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel.

D’ailleurs, il parait que le partenariat envisagé ne se limiterait pas à une simple coopération technique. Il reposerait sur une intégration progressive à plusieurs niveaux.

Du genre ?

D’abord, l’application Perplexity serait installée par défaut sur tous les nouveaux smartphones Galaxy. Ce qui donne aux utilisateurs un accès immédiat à ses capacités de recherche avancée dès le premier allumage.

Ensuite, ses fonctionnalités seraient intégrées au navigateur Samsung Internet. Le but est de permettre aux utilisateurs de profiter de ses réponses conversationnelles directement au cours de leurs recherches.

Mais le chantier le plus ambitieux porterait sur une refonte complète de Bixby, l’assistant vocal de Samsung. Longtemps critiqué pour ses performances limitées, Bixby pourrait bénéficier de l’expertise de Perplexity pour rattraper son retard sur Gemini et Siri, et se repositionner comme un outil intelligent, fiable et pertinent.

Autres choses. D’après Bloomberg, Samsung envisagerait également un engagement financier significatif dans Perplexity. Le groupe participerait à la prochaine levée de fonds de la start-up, estimée à 500 millions de dollars. Ce qui contribuera à faire grimper sa valorisation à 14 milliards.

Alors, qu’est-ce que vous en pensez ? Samsung a-t-elle bien fait de choisir Perplexity ? On vous attend dans le commentaire !

