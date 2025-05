Klarna prévient : ce piège du shopping social vous guette !

Le shopping sur les réseaux sociaux, avec TikTok Shop ou Instagram Lives, séduit de plus en plus. Mais il comporte aussi son lot de risques. Klarna partage ses conseils pour un shopping en toute sécurité.

Les risques du shopping social

Le shopping sur les réseaux sociaux présente plusieurs pièges. Le dropshipping, où les produits sont expédiés depuis des fournisseurs étrangers, font partie des plus courants. Il peut entraîner des délais de livraison interminables, des frais de douane imprévus, voire des produits non conformes à la description. De plus, les offres trop alléchantes doivent être examinées avec prudence. Comparer les prix et vérifier la réputation du vendeur sont des étapes essentielles avant de se lancer. Des photos génériques et des informations floues peuvent également indiquer un vendeur peu fiable.

Les bonnes pratiques pour un achat sécurisé

Avant d’effectuer un achat sur les réseaux sociaux, il est primordial de vérifier la réputation du vendeur. Lisez les avis sur des plateformes fiables comme TrustPilot et examinez la présence en ligne du commerçant. Assurez-vous également qu’il propose un mode de paiement sécurisé, comme celui offert par Klarna, pour protéger l’acheteur. Klarna propose par exemple le paiement en trois fois sans frais, une solution qui permet de vérifier la qualité de l’article avant d’être intégralement débité. N’oubliez pas de vérifier également les conditions de retour du produit, qui doivent être claires et accessibles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

