South Park interdit sur toutes les plateformes en France : où regarder en streaming ?

30 juin 2025 – South Park a été retirée des plateformes de streaming en France. Une absence remarquée alors que la saison 27, attendue le 23 juillet, reste incertaine.

À l’opposé de l’humour familial des Simpson, South Park aborde une satire directe et des sujets sensibles. C’est précisément ce mélange d’humour corrosif et de critique sociale qui lui vaut à la fois succès et controverses. Mais cette disparition du streaming ne serait pas liée à son ton provocateur. Des questions de droits ou de distribution seraient en cause.

Pourquoi South Park a-t-il disparu du streaming en France ?

Depuis le 30 juin 2025, South Park n’est plus disponible sur les principales plateformes de streaming en France, dont Paramount+, Netflix et HBO Max. Date d’expiration des droits internationaux de diffusion.

Ce retrait touche également d’autres territoires comme le Canada, l’Australie et plusieurs pays européens. La série est toutefois toujours disponible aux États-Unis.

D’après The Hollywood Reporter, ce blocage résulte d’un conflit opposant les créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone, à Paramount Global. Les tensions se sont accentuées depuis la fusion de Paramount avec Skydance Media.

Jeff Shell, pressenti pour diriger la nouvelle entité, aurait tenté d’imposer une exclusivité de 12 mois pour Paramount+. Cela a contrarié les négociations menées avec Netflix et Warner Bros.

En parallèle, Skydance chercherait à limiter la durée d’un nouveau contrat à cinq ans, contre les dix initialement envisagés. Le tout pour un montant total de 3 milliards de dollars, bien au-dessus de l’accord actuel de 900 millions, qui expire en 2027.

Trey Parker et Matt Stone, via leur société Park County, ont mandaté l’avocat Bryan Freedman pour défendre leurs intérêts. Ils menacent de poursuites si les interférences de Paramount se poursuivent.

Du côté de Paramount, on espère un retour rapide. Mais à ce jour, aucun nouvel accord de streaming de South Park n’a été trouvé pour le public en France.

Où regarder cette série fétiche ?

En l’absence de South Park sur les principales plateformes de streaming en France, les options légales restent limitées. Paramount+ conserve les contenus exclusifs, comme le téléfilm La Fin de l’obésité (2024).

Toutefois, les 26 saisons de la série sont actuellement inaccessibles dans l’Hexagone. La saison 27, quant à elle, a été repoussée au 23 juillet 2025.

Paramount+ détient toujours les droits de diffusion des épisodes spéciaux à l’international, tandis que la série reste diffusée sur Comedy Central et Pluto.TV dans plusieurs pays – mais pas forcément en France.

Les fans français peuvent néanmoins acheter les épisodes ou saisons à l’unité sur Apple TV ou Amazon Prime Video. Une alternative légale, mais onéreuse.

Cette fragmentation de l’offre streaming pousse une partie du public à se tourner vers des moyens non officiels. D’autant que la série reste disponible aux États-Unis et que l’usage de VPN se généralise parmi les fans désireux de contourner les restrictions.

Les négociations en cours entre les ayants droit et les plateformes détermineront si South Park fera bientôt son retour sur le streaming légal en France.

