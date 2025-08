« Suno c’est le sang » : le rappeur Jul accusé d’avoir créé une chanson avec l’IA

Le morceau Toi et moi de Jul aurait-il été concocté par l’IA Suno ? C’est en tout cas ce que soupçonnent certains internautes… dont le beatmaker Lnkhey.

Le 1er août 2025, Julien Mari, alias Jul, sort son nouveau single Toi et moi. Porté par une guitare acoustique, ce morceau tranche nettement avec le style habituel du rappeur marseillais.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une sortie qui détonne

Dès la mise en ligne d’un teaser le 31 juillet, Toi et moi surprend les fans. Sa mélodie douce et son ambiance romantique contrastent avec les beats nerveux auxquels Jul a habitué son public.

Les fans, fidèles aux titres énergiques comme Tchick Tchick ou Phénoménal, découvrent une ballade portée par une guitare acoustique, presque sucrée. La rupture de ton fait rapidement jaser.

Sur les réseaux sociaux, certains plaisantent et évoquent un « générique de téléfilm d’été » ou une reprise façon Kendji Girac. D’autres s’interrogent plus sérieusement. Ce morceau aux accents gitans, entre Kendji et Gipsy Kings, peut-il vraiment sortir du studio de Jul ?

Très vite, un soupçon se propage. Le nouveau single de Jul aurait été généré par une IA, en l’occurrence par la plateforme Suno.

Un internaute pousse même l’audace jusqu’à interpeller l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Il accuse Jul d’avoir omis de signaler l’utilisation d’une IA. À ses yeux, cette omission relèverait d’un manquement à la législation.

Un featuring entre Jul et l’IA

Le 1er août, jour de la sortie du single, le beatmaker Lnkhey publie une vidéo de près de trois minutes sur X. Il y passe Toi et moi au crible, pointant plusieurs anomalies techniques qui, selon lui, trahiraient l’intervention de l’IA.

La qualité sonore est étonnamment basse pour une plateforme de streaming. De véritables silences manquent, remplacés par un souffle persistant typique des productions générées.

Il signale des transitions bancales entre mono et stéréo sur certains instruments comme la guitare. En outre, les chœurs adoptent des accents robotiques, presque désarticulés.

Pour étayer son analyse, Lnkhey découpe le morceau, extrait après extrait. Ces imperfections sont caractéristiques de Suno, cette IA capable de générer des titres entiers à partir de simples instructions textuelles.

Selon ses analyses, Jul aurait combiné deux IA. L’une pour produire la musique ; l’autre, un outil de clonage vocal tel que RVC, pour reproduire sa propre voix.

Avant la sortie, Jul publie un message vocal sur Instagram, à la voix manifestement altérée par une IA. Puis, après diffusion du titre, il partage une image générée artificiellement, où il s’affiche dans un look à la Kendji Girac, accompagnée du hashtag #IASPORTS.

Pour certains, tout cela ressemble à une opération marketing bien huilée, pensée pour faire grimper les vues… IA ou pas. Pour d’autres, c’est une forme de tromperie.

Une utilisation de l’IA qui mériterait d’être clairement annoncée. D’autant que les crédits officiels, visibles sur les plateformes, ne font aucune mention d’IA.

Jul y apparaît comme artiste principal, aux côtés de Kakouprod, son collaborateur habituel. Ce dernier, sollicité par plusieurs médias, n’a pas donné suite.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.