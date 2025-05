Pour le bien de ton cerveau, ne travaille pas… trop !

Vous pensiez que les longues journées de travail ne laissaient que de la fatigue ? Détrompez-vous. Une étude menée par deux chercheurs sud-coréens révèle que travailler plus de 52 heures par semaine pourrait modifier la structure du cerveau.

Cette enquête, relayée par CNN, a porté sur 110 salariés du secteur de la santé. Résultat : des changements significatifs ont été observés chez ceux considérés comme « surmenés ».

Les chercheurs ont divisé les participants en deux groupes : les « surmenés » d’un côté, les « non surmenés » de l’autre. Le premier groupe, composé de 32 salariés jeunes, qualifiés et relativement nouveaux dans leurs postes, dépassait régulièrement les 52 heures hebdomadaires. En Corée du Sud, cette durée marque la limite légale du temps de travail. Grâce à des techniques de neuro-imagerie, les scientifiques ont comparé les volumes cérébraux des deux groupes. Chez les atteints de surmenage , des altérations ont été détectées dans les zones du cerveau liées aux émotions et au contrôle exécutif.

Les zones sensibles au stress prolongé

Les régions cérébrales affectées par le surmenage ne sont pas anodines. Elles participent à la régulation émotionnelle, la mémoire, la concentration, le langage et même à la conscience de soi. L’étude souligne une relation potentielle entre la charge de travail excessive et des modifications neurobiologiques qui influencent ces fonctions. En clair, ce que vous perdez en équilibre de vie, votre cerveau le paie aussi. Et ces changements pourraient expliquer certains troubles cognitifs observés chez les personnes en situation de stress chronique.

Les auteurs de cette recherche restent prudents. Il s’agit d’une étude pilote, avec un échantillon limité. Mais selon eux, elle représente une première étape vers la compréhension du lien entre travail excessif et santé cérébrale. Le professeur Joon Yul Choi, coauteur de l’étude et enseignant à l’Université Yonsei, précise que ces effets ne seraient pas nécessairement définitifs. Si l’environnement stressant disparaît, une partie des altérations pourrait être réversible. Un espoir, mais qui nécessite une action rapide.

Le message est clair : lever le pied pour préserver sa santé mentale

Cette étude corrobore ce que de nombreux professionnels de la santé mentale dénoncent depuis longtemps. Le travail prolongé, non accompagné de récupération suffisante, ne détruit pas seulement l’équilibre personnel, il érode aussi les capacités cérébrales. À l’heure où la productivité reste souvent priorisée au détriment du bien-être, ces données rappellent un principe simple : le cerveau a besoin de repos pour fonctionner normalement et éviter le surmenage. Plus qu’un luxe, lever le pied devient une urgence cognitive.

