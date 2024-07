Une recrue d’élite : Paco Mateo-Sidron prend les rênes des ventes chez Cloudera !

Cloudera renforce son équipe dirigeante en accueillant un Vice-Président des ventes chevronné pour la région EMEA. Francisco Mateo-Sidron, dit Paco, prendra les rênes des opérations commerciales avec l'objectif de stimuler la croissance de l'entreprise sur ce marché stratégique.

Un profil taillé pour le succès

Avec 25 ans d'expérience dans le management des ventes SaaS, Paco Mateo-Sidron possède un CV impressionnant. Avant de rejoindre Cloudera, il a notamment dirigé les activités EMEA de Qlik, une société d'analyse de données de premier plan. Chez SAP, il a gravi les échelons pour devenir responsable EMEA de SuccessFactors, un maillon essentiel de la division « cloud » du groupe allemand.

Ses réussites passées et son expérience internationale font de lui un atout de choix pour Cloudera, au moment où l'entreprise cherche à accélérer sa transformation vers le cloud.

Un partenaire de confiance dans un marché en mutation

L'arrivée de Paco Mateo-Sidron coïncide par ailleurs avec une période charnière pour Cloudera. L'entreprise veut se positionner dorénavant comme la seule véritable plateforme hybride dédiée aux données, à l'analyse et à l'intelligence artificielle d'entreprise.

Forte de son open data lakehouse, Cloudera entend répondre à la demande croissante pour des solutions cloud natives fiables. Avec son expertise dans la migration des systèmes sur site vers le cloud, Paco Mateo-Sidron sera un élément déterminant de cette stratégie.

Son expérience devrait permettre à Cloudera de mieux comprendre les défis spécifiques du marché EMEA et de proposer des solutions adaptées aux besoins des entreprises régionales.

Une feuille de route ambitieuse

Sous la houlette de son nouveau VP des ventes, Cloudera a l'opportunité de renforcer son leadership sur un marché des données en pleine mutation. L'entreprise gère déjà autant de données que les grands acteurs du cloud public.

En conjuguant sa vision technologique avant-gardiste avec l'acuité stratégique et l'expérience internationale de Mateo-Sidron, Cloudera entend consolider sa position de partenaire privilégié des grandes entreprises en quête de solutions d'IA et d'analyse avancée.

Cette nomination ouvre un nouveau chapitre prometteur, qui devrait profiter aussi bien à Cloudera qu'à ses clients. L'entreprise dispose désormais des atouts nécessaires pour redéfinir les standards du marché et s'imposer comme pionnier et leader des solutions d'analytique et d'IA d'entreprise de nouvelle génération.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

