Vacances pas chères : Google lance 3 outils IA qui vont vous faire économiser

Finies les heures interminables passées à comparer des vols, des hôtels et des activités sur des dizaines d’écrans. Google déploie son arsenal d’IA pour simplifier l’organisation de vos vacances et vous garantir des économies substantielles.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Google a décidé d’attaquer de front l’aspect le plus fastidieux des vacances, notamment l’organisation. En intégrant l’IA à sa fonction de recherche, l’entreprise lance 3 fonctionnalités qui transformera la planification. Moins chaotique, plus rapide et, surtout, plus économique. Ces outils sont conçus pour vous aider à comparer une montagne d’options, jongler entre les plateformes de réservation, et trouver votre hébergement, vos restos ou vos activités sans y passer vos nuits.

New AI-powered features in Search help you build the perfect travel itinerary, find the best deals and turn your plans into bookings. Catch up on the latest features to plan your next trip 🧵 November 17, 2025

Google se charge de votre itinéraire de vacances avec Canvas

Imaginez que vous puissiez décrire vos vacances idéales en une seule phrase. Et ensuite l’IA vous concocte un plan complet, détaillé et modifiable en temps réel. C’est exactement ce que propose Canvas pour voyage, intégré au mode IA de la Recherche Google.

Canvas élabore immédiatement un itinéraire personnalisé. Celui-ci combine des données en temps réel de Google Flights et Hotels.com, des avis et photos de Google Maps. Ainsi que des infos pertinentes glanées sur le Web.

Vous pouvez donc facilement comparer quel hôtel a les meilleurs retours pour son petit-déjeuner ou lequel dispose de la piscine que vos enfants adoreront. Qui plus est, si vos dates de vol changent, vous pouvez demander à l’IA de mettre à jour tout votre plan.

💸 Find airfare bargains with AI-powered Flight Deals, now rolling out to over 200 countries and territories and 60+ languages. To get started, just describe where, when and how you’d like to travel and Flight Deals will use AI to understand what you’re looking for and show the… pic.twitter.com/J4KvoI0W79 — Google (@Google) November 17, 2025

Flight Deals et réservation assistée, le duo de choc pour le portefeuille

Pour réduire le coût de vos vacances, Google propose donc Flight Deals. Après avoir été testée dans quelques pays, cette fonctionnalité est désormais disponible dans plus de 200 pays. Elle prend également en charge plus de 60 langues. L’IA analyse instantanément vos préférences, votre budget et vos dates. Elle vous propose ensuite une liste de destinations auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé.

Par ailleurs, l’autre grosse nouveauté, c’est l’IA d’assistance aux réservations étendue. Actuellement déployée pour les utilisateurs aux États-Unis, elle commence déjà avec les restaurants. Vous décrivez ce dont vous avez besoin, et l’IA se connecte à des plateformes comme OpenTable, Resy et Tock pour vérifier les disponibilités en temps réel et vous offrir une sélection de choix avec des liens de réservation immédiats. Bientôt, cette même facilité arrivera pour la réservation des vols et des hôtels. Puisque Google collabore déjà avec de grands acteurs comme Expedia, Marriott et Booking.com.

Cette boucle d’outils de Google pourrait transformer votre simple souhait de « vacances ensoleillées et relaxantes début mars » en un itinéraire complet. L’IA ne remplace pas votre jugement, elle vous fait gagner un temps précieux que vous pourrez consacrer à autre chose de plus intéressant que la logistique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.