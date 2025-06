Vivatech : top des technologies incroyables présentées sur le salon

Après quatre jours riches en annonces, en démos et en déambulations technophiles, l’édition 2025 de VivaTech s’est achevée samedi soir. L’événement a eu lieu à Paris Expo Porte de Versailles. Notre équipe y était, alors rassurez vous, on vous raconte tout ce que vous avez raté !

Donc dans un premier temps, la 9e édition de VivaTech a battu un nouveau record de fréquentation. Le salon a rassemblé 180 000 visiteurs, soit 15 000 de plus qu’en 2024. L’événement a accueilli des exposants venus de 120 pays, avec 50 pavillons nationaux.

Lesquels ?

Le Canada, pays invité d’honneur, a débarqué avec une délégation de 170 entreprises. L’Asie aussi était bien représentée. Et ce, avec des stands notables pour la Corée du Sud, le Japon, Taïwan ou la Chine dont le robot humanoïde de Unitree, distribué par Innov8 Power était la vedette.

Même Huawei, pourtant affaibli en Europe, a réaffirmé sa présence. Du côté des États-Unis, il y a eu Nvidia. Dès le premier jour, d’ailleurs, le ton était donné avec une keynote très attendue de Jensen Huang, le PDG, sur la scène du Dôme de Paris.

Pendant plus d’une heure, il a livré un véritable show et a dévoilé un partenariat stratégique avec la startup française Mistral AI. Ensemble, ils comptent lancer Mistral Compute. Une infrastructure cloud taillée pour l’IA, dopée à 18 000 superpuces Blackwell — la nouvelle fierté de Nvidia.

Mais Tesla était aussi au rendez-vous. Et cette entreprise d’Elon Musk a attiré les regards avec la première présentation européenne de son robotaxi, le Cybercab.

Les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis avec Dubaï et l’Arabie saoudite, ont également honoré VivaTech 2025 de leur présence.

Et le meilleur pour la fin, le président Emmanuel Macron a profité de l’occasion pour faire un retour remarqué à VivaTech. Souriant et très à l’aise dans les allées du salon, il n’a pas manqué de saluer le partenariat entre Nvidia et Mistral AI non plus. Il qualifie la collaboration d’historique.

Les meilleures technologies présentées au VivaTech 2025

Parmi les stars de cette édition 2025, c’est la paire de lunettes connectées, fruit d’une collaboration entre Meta et EssilorLuxottica, qui m’a le plus séduite.

Au premier coup d’œil, rien ne la distingue vraiment des lunettes classiques. Ou même de ce qu’elle était lors de son lancement il y a deux ans. Et pourtant, en l’essayant, j’ai découvert qu’elle pourrait rendre de précieux services aux personnes souffrant de légers troubles de l’audition.

L’accessoire est équipé de micros directionnels et de haut-parleurs miniatures signées Nuance Audio. Un vrai petit bijou de technologie comme l’a dit Cédric Job, responsable de la distribution de Nuance Audio en France.

« Tout est intégré de manière invisible : les micros adaptent leur captation en fonction de la direction du regard. »

Et grâce à des assistants vocaux intégrés, ces lunettes Ray-Ban permettent de traduire un menu, d’effectuer des recherches ou de répondre à une question en temps réel.

Hormis cet objet, les capteurs GPS pour chaussures m’ont aussi impressionné. Elles vibrent en fonction des indications GPS : à gauche, à droite, à l’avant ou à l’arrière du pied. Un système malin qui permet de s’orienter sans jamais regarder un écran.

Cela peut même grandement faciliter les déplacements des personnes malvoyantes. Pour voir comment ça marche, n’hésitez pas à visionner la vidéo ci-dessus.

Ne vous privez pas non plus de nous dire en commentaires les technologies qui vous ont le plus marqué lors de VivaTech !

