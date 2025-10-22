Votre télé Samsung va penser toute seule grâce à Perplexity TV !

Le 21 octobre 2025, Samsung Electronics a dévoilé Perplexity TV, la première application télévisuelle entièrement propulsée par l’IA.

Conçue en partenariat avec Perplexity AI, cette innovation transforme les téléviseurs de la marque Samsung en assistants intelligents. Votre TV sera capable de comprendre les besoins des utilisateurs et d’y répondre instantanément. Cette application réunit les fonctions d’un moteur de recherche, d’un assistant vocal et d’un agent conversationnel autonome.

Perplexity TV, un agent IA autonome au service du quotidien

Présenté initialement à l’IFA 2025, le Vision AI Companion introduit une approche intuitive de l’IA appliquée aux téléviseurs et moniteurs connectés. Avec Perplexity TV, Samsung propose un agent IA autonome capable d’interagir sans dépendre d’un appareil externe.

L’accès s’effectue simplement depuis l’écran d’accueil du téléviseur ou par le bouton IA de la télécommande. Une fois activée, l’application demande l’autorisation d’utiliser le micro intégré, mais peut aussi fonctionner via un clavier virtuel ou USB.

L’utilisateur peut demander, par exemple, la liste des films des frères Russo ou des idées de recettes pour Halloween. En quelques secondes, l’IA génère des suggestions pertinentes, visuelles et hiérarchisées.

L’expérience ne se limite pas à la recherche. Perplexity s’adapte au contexte et propose des questions complémentaires pour affiner la curiosité de l’utilisateur. Le salon devient ainsi un espace de conversation numérique, où la télévision ne se contente plus de diffuser du contenu, mais participe activement à sa découverte.

Pour Ryan Foutty, vice-président des affaires chez Perplexity, cette collaboration illustre la mission de la start-up : « combler le fossé entre la recherche classique et les interfaces d’IA ». En s’intégrant aux écrans Samsung, Perplexity entend satisfaire la curiosité du monde entier, directement depuis le canapé.

Une alliance stratégique pour démocratiser l’IA domestique

Perplexity TV est disponible dès à présent sur tous les modèles de téléviseurs Samsung 2025. En outre, l’application sera déployée d’ici la fin de l’année sur les séries 2023 et 2024 via une mise à jour logicielle.

Pour marquer ce lancement, Samsung et Perplexity offrent à leurs utilisateurs un abonnement gratuit d’un an à Perplexity Pro. Ce pack permet d’accéder à plusieurs modèles d’IA premium, dont GPT-5, Claude Sonnet 4.5 et Gemini 2.5 Pro.

Ce partenariat dépasse la simple intégration technologique. Il s’inscrit dans une stratégie plus large où Samsung renforce sa position sur le marché de l’intelligence artificielle embarquée, tandis que Perplexity élargit sa portée à des millions de foyers connectés.

L’entreprise américaine, souvent présentée comme un challenger de Google, trouve ainsi dans les téléviseurs Samsung une vitrine mondiale pour son moteur de recherche génératif.

L’impact de cette collaboration pourrait redéfinir la manière dont les utilisateurs consomment, explorent et interagissent avec le contenu numérique. En introduisant un dialogue naturel entre l’humain et l’écran, Samsung ouvre la voie à une télévision capable de penser, apprendre et anticiper.

L’expérience de visionnage devient alors interactive, personnalisée et évolutive. La télévision connectée ne se limite plus à la diffusion, mais devient le centre intelligent de la maison.

