Voulez-vous laisser l’IA choisir votre vie à votre place ? Oui, selon cette étude

Seriez-vous prêt à laisser une IA prendre des décisions importantes pour votre vie, voire même à lui confier les rênes de la société ? C'est le cas d'une majorité de personnes, selon une étude surprenante !

La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Avec l'âge, nous sommes confrontés à des dilemmes de plus en plus cornéliens et devons souvent prendre des décisions difficiles.

À tel point que la plupart des gens préféreraient laisser l'intelligence artificielle décider à leur place ! C'est ce que révèle une étude publiée le 20 juin 2024 dans Public Choice.

“Ruled by robots: preference for algorithmic decision makers and perceptions of their choices” by Wolfgang Luhan et al. Public Choicehttps://t.co/6N2NNYYxXZ



3/3 — Neuroscience News (@NeuroscienceNew) July 16, 2024

Plus précisément, cette étude portait sur la distribution des ressources financières. Les participants devaient choisir entre laisser des algorithmes ou des humains décider la somme à gagner en complétant des tâches spécifiques.

Dans un contexte où la société délègue de plus en plus de prise de décision à l'IA, les chercheurs estimaient que cette expérience était nécessaire pour répondre à plusieurs questions simples, mais essentielles.

Comme l'expliquent les auteurs de l'étude, « la question de la perception et de l'attitude des gens à l'égard des décisions algorithmiques et de l'IA en général est devenue plus importante récemment ».

Les humains confient de plus en plus de décisions à l'IA

Pour cause, « de nombreux leaders de l'industrie mettent en garde contre les dangers de la menace que représente l'IA en appelant à une réglementation ». C'est notamment le cas de Sam Altman, CEO d'OpenAI, ou de son rival Elon Musk qui a créé xAI.

L'objectif de l'étude était donc principalement de vérifier si les personnes concernées par une décision préféreraient que ce soit des humains ou des ordinateurs qui la prennent.

Le but était aussi de savoir ce que ces gens ressentiraient à l'égard de la décision, selon qu'elle soit prise par un humain ou une IA.

L'expérience était focalisée sur les décisions de redistribution, en raison de leur prévalence dans le domaine de la politique et celui de l'économie.

Contrairement aux tâches de prédiction de l'IA, les résultats dans ces domaines sont considérés comme étant essentiellement de nature morale ou éthique, sans réponse objectivement « correcte ».

Dans le cadre de cette enquête en ligne, les décideurs humains et IA redistribuaient des gains provenant de trois tâches entre deux joueurs.

Une majorité de gens préfère laisser l'IA décider

À la surprise générale, une majorité de 64% des participants a privilégié les algorithmes. Et ce, même si les décisions prises par les humains les rendaient plus heureux !

Pour cause, selon les scientifiques, ils n'étaient pas seulement motivés par leurs propres intérêts, mais par leurs idéaux de justice et d'égalité.

Par conséquent, ils étaient prêts à tolérer toute divergence entre leurs intérêts et la décision de l'IA du moment qu'un principe de justice était suivi.

L'intelligence artificielle est-elle plus juste que l'humain ?

L'étude révèle que les gens sont ouverts à l'idée qu'une IA prenne des décisions, car ils considèrent qu'elle est moins biaisée et peut mieux expliquer ses choix.

Selon les chercheurs, cette idée reçue provient du fait que la justice est une construction sociale où les concepts individuels sont intégrés dans un ensemble partagé de définitions.

De fait, les gens concluent que les algorithmes, entraînés sur de larges volumes de données, ont une meilleure représentation de ce qu'est la justice par rapport à un décideur humain.

À l'inverse, ils estiment que les algorithmes utilisés pour les tâches sociales ou « humaines » sont dépourvus de jugement subjectif et sont donc plus objectifs. Et peu leur importe que ces préjugés soient avérés ou non…

Vers un monde entièrement gouverné par l'IA ?

Suite à cette découverte, l'auteur de l'étude, Wolfgang Luhan, professeur d'économie comportementale à l'université de Portsmouth au Royaume-Uni, estime que la transparence et la responsabilité des algorithmes dans le contexte de prise de décision morale sont « vitales ».

Ils sont convaincus que leurs trouvailles seront importantes pour tout débat sur l'ouverture de la société à la prise de décision par l'IA. De plus, ils se disent optimistes quant au futur, car les décisions de l'IA tendent à s'aligner avec les préférences des personnes affectées !

Dans un futur proche, l'intelligence artificielle pourrait prendre des décisions personnelles à votre place, mais aussi des décisions cruciales pour l'économie ou la société.

À long terme, on peut rêver d'un monde meilleur et totalement juste où les dirigeants humains seraient remplacés par un gouvernement IA totalement impartial cherchant uniquement le bénéfice du plus grand nombre…

Et vous, seriez-vous prêt à laisser une IA décider à votre place ? Pensez-vous que l'IA soit plus juste et objective qu'un humain ? Partagez votre avis en commentaire !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.