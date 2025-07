Vous vous rappelez de Vine ? Elon Musk annonce son retour… en version IA !

L’emblématique réseau de vidéos courtes Vine s’apprête à faire son retour. Mais cette fois, préparez-vous à le voir sous un autre angle, encore plus prometteur.

Les nostalgiques se souviennent bien à quel point Vine est divertissant avec ses vidéos courtes et créatives. Bonne nouvelle, après des années d’absence, cette pépite pourrait bien revenir sur le devant de la scène. L’annonce vient d’Elon Musk en personne. Le milliardaire compte bien faire revivre cette appli culte, mais en version boostée à l’IA. Et avec la puissance de cette technologie, le retour de Vine promet d’être spectaculaire.

Vine prépare son retour dans une nouvelle version

Vine, c’était un peu la star montante des réseaux sociaux aux débuts des années 2010. Lancée en 2013, cette application permettait aux utilisateurs de créer et partager des vidéos courtes, limitées à 6 secondes. Un format express qui a poussé les créateurs à faire preuve d’une grande créativité pour capter l’attention en un clin d’œil.

Rapidement, Vine est devenue une rampe de lancement pour de nombreux influenceurs et humoristes. Certes, elle avait connu un réel succès. Mais cette success story n’a pas duré. Twitter, qui l’avait racheté en 2012, a fini par en tirer la prise en 2017. La raison ? Principalement la montée en puissance de concurrents comme Instagram ou Snapchat.

Mais voilà que l’histoire pourrait bien s’écrire à nouveau. Elon Musk, jamais à court d’idées, a annoncé sur son compte X que Vine allait faire son retour. Cela sans donner beaucoup de détails. « Nous allons faire revenir Vine, mais sous une forme IA » a-t-il écrit sur son compte X, ce jeudi.

Et c’est là que tout change. Car Vine ne reviendrait pas tel qu’on l’a connu, mais dans une version boostée à l’IA. Avec une telle nouveauté, on pourrait s’attendre à une expérience plus immersive et personnalisée.

À quoi ressemblera Vine en version IA ?

Pour l’instant, mystère total. Peut-être que créer des vidéos serait bien plus simple. Un peu comme avec Veo 3 de Google, il suffirait d’un simple prompt pour générer du contenu.

Ou encore, les outils IA seraient capables d’analyser vos goûts et votre style. Ils pourraient même vous suggérer des idées ou des tendances sur mesure. Certes, une chose est sûre, le retour de Vine s’annonce costaud.

We’re bringing back Vine, but in AI form July 24, 2025

Et non, ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk en parle. Parce qu’en 2022 déjà, il avait demandé s’il fallait « refaire vivre Vine ? ». Sans suite à l’époque, l’idée avait vite disparu des radars.

Mais en janvier dernier, le sujet est revenu sur la table. Interpellé par un utilisateur de X qui lui demandait si Vine devait renaître après l’interdiction de TikTok aux États-Unis, Musk a confirmé que son équipe travaillait sur le projet.

Alors, combien de temps faudra-t-il encore patienter avant de voir le grand retour de Vine ? Nul ne le sait encore. Mais quoi qu’il en soit, si ces annonces se confirment, cette version IA pourrait bien devenir le concurrent numéro un de TikTok.

