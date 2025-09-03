Amazon lance Lens Live : une IA pour faire votre shopping… dans le monde réel !

Amazon enrichit son application mobile avec Lens Live, une version temps réel de son outil de recherche visuelle. Le but ? Transformer chaque objet du quotidien en opportunité d’achat instantané… et nous pousser à consommer toujours plus grâce à l’IA !

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Comparer les prix en boutique faisait autrefois partie du rituel de l’acheteur malin. Désormais, le réflexe est digital : sortir son smartphone, vérifier Amazon et, en un clin d’œil, décider si le jeu en vaut la chandelle.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Avec Lens Live, le géant américain accélère encore : il suffit de pointer la caméra pour que s’affichent des produits équivalents dans un carrousel interactif. Autrement dit, le monde réel devient une vitrine Amazon à ciel ouvert.

Lens Live : quand la caméra devient panier d’achat

L’expérience est simple : l’utilisateur cadre un objet avec son téléphone, et Lens Live s’occupe du reste. Détection en direct, recherche dans un catalogue de milliards de références, et suggestions immédiates.

« Lens Live scanne instantanément les produits et affiche des correspondances en temps réel dans un carrousel défilant pour faciliter la recherche du bon article » explique Trishul Chilimbi, Vice-President chez Amazon.

L’ajout au panier se fait via l’icône (+). Le cœur permet de sauvegarder l’article dans une liste d’envies. Le tout est déployé dès maintenant pour des dizaines de millions d’utilisateurs iOS américains.

Avec Lens Live, Amazon ne remplace pas Lens mais le complète : fini la photo à uploader ou le code-barres à scanner, place à l’instantané.

Des chiffres qui parlent : la croissance du shopping visuel

Le pari est loin d’être hasardeux. Amazon indique que l’usage de Lens a bondi de plus de 50 % en un an, tandis que les recherches visuelles via photo ont doublé chaque année. En clair, les consommateurs adoptent déjà massivement le réflexe visuel.

En surfant sur cette tendance, Amazon cherche à capter un comportement répandu : le showrooming, cette manie de comparer les prix en magasin physique avant d’acheter ailleurs. Avec Lens Live, la comparaison devient automatique… et la conversion plus probable.

Rufus en renfort : l’IA conversationnelle au service de l’achat

Derrière Lens Live, on retrouve Rufus, l’assistant shopping à base d’IA. Sa promesse : guider, résumer, conseiller.

Chaque fiche produit peut être enrichie par un résumé généré automatiquement, assorti de questions suggérées que l’utilisateur peut poser.

Lens Live s’appuie aussi sur Amazon SageMaker, qui permet de déployer à grande échelle les modèles de machine learning, et sur Amazon OpenSearch, moteur cloud de recherche et d’analyse. Un duo maison qui garantit vitesse, fiabilité et scalabilité.

L’impact financier est déjà chiffré : Amazon table sur 700 millions de dollars de revenus supplémentaires dès 2025, avec un objectif de 1,2 milliard en 2027, via recommandations, publicité et hausse des conversions.

Mais attention, l’outil divise : certains clients le trouvent utile et malin, d’autres le jugent intrusif et parfois encombrant…

Une bataille à trois : Amazon vs Google Lens vs Pinterest Lens

En face, la concurrence n’a pas dit son dernier mot.

Google Lens excelle dans la recherche d’information générale , mais ne pousse pas directement à l’achat.



, mais ne pousse pas directement à l’achat. Pinterest Lens inspire en matière de décoration, mode ou lifestyle .



inspire en matière de . Amazon Lens Live, lui, se distingue par son intégration immédiate du bouton « Acheter ».



Entre inspiration, information et transaction, Amazon choisit la voie la plus rentable : transformer la curiosité visuelle en acte d’achat.

Effacer la frontière entre désir et conversion

Avec Lens Live, Amazon franchit une nouvelle étape dans le commerce assisté par IA. Chaque objet observé devient une opportunité d’achat, chaque geste une porte vers la transaction.

Mais l’équation n’est pas sans risques : fluidité d’usage et confiance client seront déterminantes pour que l’expérience s’impose.

Si le pari est gagné, l’appareil photo pourrait bien devenir le nouveau moteur de recherche universel… et la vitrine mondiale d’Amazon.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Allez-vous utiliser Amazon Lens ? Ou préférez-vous continuer à faire votre shopping sur internet ou à l’ancienne ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.