Apple va créer ses propres robots humanoïdes ! Êtes-vous prêt pour l’iRobot ?

Apple se prépare à créer son propre robot ! C’est ce que révèle l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialisé dans les fuites d’information sur les projets de l’entreprise californienne. La prochaine révolution après l’iPhone ?

Après les ordinateurs, téléphones, tablettes, montres, casques de réalité augmentée, et autres enceintes connectées, Apple va s’aventurer dans un nouveau domaine : les robots.

C’est ce que révèle sur X le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, connu pour révéler les projets de la Pomme en avant-première.

Apple is exploring both humanoid and non-humanoid robots for its future smart home ecosystem, and these products are still in the early proof-of-concept (POC) stage internally. While the industry debates the merits of humanoid vs. non-humanoid designs, supply chain checks… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 12, 2025

D’après lui, les travaux d’Apple dans le domaine de la robotique sont encore au stade de « preuve de concept » précoce. Il rappelle aussi que le projet de voiture Apple Car a été abandonné à une étape similaire.

Un robot pour votre maison connectée

L’analyste explique que ce robot est pensé comme une partie d’un « futur écosystème de maison connectée ».

Il pourrait donc aussi bien s’agir d’un robot humanoïde conçu pour faire le ménage, que d’un écran connecté doté d’un bras mécanique.

Plusieurs fuites d’information antérieures semblent pencher vers cette seconde option. Néanmoins, si le grand public est réceptif, Apple pourrait envisager un robot plus ambitieux.

Apple a recréé la lampe de Pixar

Apple's Machine Learning Research team just gave us our first look at the possible upcoming tabletop robot which was reported by @markgurman pic.twitter.com/yjSTJaqg2i — Aaron (@aaronp613) February 6, 2025

Quelques jours plus tôt, un document de recherche de la firme américaine s’intéressait aux interactions entre les humains et les robots « non-anthropomorphiques ». Plus précisément, une lampe semblable à la mascotte de Pixar.

Ce document se penche principalement sur les progrès effectués par Apple dans la recherche en robotique. Toutefois, il met aussi en lumière des éléments suggérant la future commercialisation d’un robot grand public…

Humanoïde… ou pas

Selon Kuo, l’utilisation du terme « non-anthropomorphique » vise à distinguer ce robot de la recherche sur les humanoïdes.

Il explique que « alors que l’industrie débat sur les mérites des designs humanoïdes contre non-humanoïdes, Apple semble davantage se soucier de la façon dont les utilisateurs construisent la perception des robots que de leur apparence physique »

On peut donc s’attendre à ce que ces robots reposent principalement sur le logiciel et le hardware de perception. Ces technologies occuperont une place centrale.

De manière générale, le terme « anthropomorphique » peut être appliqué à des systèmes robotiques par-delà ce que nous considérons habituellement comme humanoïde.

Ceci inclut notamment les systèmes influencés par des caractéristiques humaines, mais qui ne sont pas exactement des humanoïdes avec deux bras, deux jambes, et un visage.

Apple expérimenterait actuellement différents types de robots, allant de simples systèmes à des humanoïdes très complexes. Nul ne peut prédire à quoi ressemblera la version finale du « iRobot »…

La Pomme cherche à attirer les ingénieurs

Contrairement aux autres projets d’Apple comme l’iPhone pliable qui fait l’objet de nombreuses rumeurs, ces travaux dans la robotique sont étonnamment transparents.

Ceci s’explique par le fait que les progrès dans la robotique reposent sur les travaux des universités et autres institutions de recherche.

Au cours des dernières années, beaucoup d’entreprises du secteur de la robotique ont eu des difficultés à recruter suffisamment rapidement pour respecter leurs feuilles de route de lancement.

En publiant ses travaux de recherche, Apple s’offre un atout pour recruter des ingénieurs. C’est ce qui peut lui permettre de rivaliser avec Tesla qui prépare son Optimus, ou avec les startups spécialisées dans la robotique comme 1X ou Figure.

Prix et date de lancement du robot Apple

A l’heure actuelle, les constructeurs de robots humanoïdes sont confrontés à deux principaux points de friction.

Le premier est le prix. Or, Apple a déjà eu du mal à vendre son casque Vision Pro à 3499$. Le prix d’un robot risque d’être beaucoup plus élevé, et donc trop cher pour la plupart des consommateurs.

Le deuxième point de friction est la fiabilité, et la priorité des fabricants est d’ailleurs de parvenir à produire des robots industriels fiables à grande échelle.

Au fil du temps, ceci permettra de faire baisser les prix. Pour rappel, Elon Musk estime que les robots humanoïdes finiront par coûter entre 20 000 et 30 000 dollars environ.

En se basant sur « les progrès actuels et les cycles de développement typiques », Kuo estime que la production de masse du robot Apple pourrait débuter vers 2028…

Quoi qu’il en soit, après l’abandon de l’Apple Car et le lancement raté du Vision Pro et de l’IA Apple Intelligence, il semble clair qu’Apple va adopter une approche très prudente pour la robotique.



Même si la Pomme est connue pour populariser des catégories de produits existantes, on ne compte plus les échecs de robots domestiques et autres appareils de Smart Home…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Un robot Apple peut-il rencontrer le succès ? Qu’attendriez-vous d’un tel produit ? Partagez votre avis en commentaire !

