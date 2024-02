Apple abandonne sa voiture électrique : une utopie irréaliste ?

Le « projet Titan » d’Apple ne deviendra jamais une réalité. Lancé en secret en 2014, le géant de la high-tech avait l’intention de construire des voitures électriques innovantes. Mais l’émergence de la concurrence, ainsi que l’avancée des autres secteurs de l’entreprise ont été des obstacles pour le projet.

Apple baisse le rideau. Après une courte réunion de 12 minutes, les dirigeants d’Apple ont annoncé la fin du « projet Titan » le 27 février dernier. Les équipes sont démantelées, et tous les travaux sont à l’arrêt. Pourtant, Apple était sur une belle lancée avec son intention de construire des voitures électriques autonomes.

Une équipe de choc, qui n’a pas pu sauver le « projet Titan »

Apple a lancé le « projet Titan » en 2014. Plus de 5000 employés ont participé à cette aventure à l’époque. Et plusieurs spécialistes du secteur automobile se sont succédé dans les rangs de Titan.

Doug Field, l’ancien cadre de Tesla, figure dans cette liste. On a aussi Ulrich Kranz, qui était ancien spécialiste de BMW. Et Apple ne s’arrêta pas là. Le géant américain a embauché des spécialistes de Lamborghini. L’entreprise a même envisagé de discuter avec Hyundai et Kia. Tant d’efforts pour rien. Le « projet Titan » est à l’arrêt, malgré cette équipe de choc.

Une vague de licenciement s’annonce pour les employés

C’est une habitude chez les grandes entreprises. Après l’échec d’un projet, les licenciements sont les suites logiques des événements. Et Apple n’échappe pas à cette règle. Toutefois, la référence mondiale de la high-tech va minimiser les dégâts. Ils vont d’abord affecter les 1400 employés dans les 3 mois à venir. Ils vont occuper des postes adaptés à leurs compétences chez Apple.

Cependant, les licenciements sont inévitables pour certains. Comme quoi, le sort de ces salariés dépend des projets des dirigeants. De son côté, Apple n’a pas donné d’ explications concernant ses intentions.

