ASMR créé par IA : la nouvelle addiction qui rend fou les internautes

Les vidéos ASMR fascinent des millions d’internautes à travers le monde depuis plus d’une dizaine d’années. Ces contenus calmes et apaisants qui utilisent des sons doux pour déclencher une sensation de détente ou de frisson agréables chez ceux qui l’écoutent.

On en retrouve partout sur YouTube. Mais une vidéo ASMR n’est pas évidente à concevoir. Tout compte, l’endroit, les matériels, les gestes ou sons déclencheurs, etc. Aujourd’hui en revanche, grâce à Google et son IA du nom de Veo 3, il devient possible de produire ces contenus sans investir autant.

Créez des vidéos ASMR avec Veo 3

Créer du contenu ASMR est désormais ce qu’il y a de plus simple, en effet. Vous pouvez notamment en générer par programmation via l’APi de Veo 3.

Cela dit, pour commencer, il faut demander l’accès à l’API via Google Cloud. Une fois accepté, on utilise une clé API pour envoyer des requêtes textuelles décrivant précisément la scène souhaitée.

Détaillez tous : sons (chuchotements, tapotements), ambiance, visuels, durée, format (ex. 16:9). Plus le prompt est détaillé, plus la vidéo générée sera efficace. Et je vous assure qu’elle sera réaliste avec son spatialisé en 3D.

Guys I hate to say it but the AI ASMR is only getting better pic.twitter.com/q1DoZXWfLc — Justine Moore (@venturetwins) June 24, 2025

Pour les créateurs moins à l’aise avec le code, en revanche, des plateformes comme veo3asmr.com existent pour simplifier l’expérience. Le principe est le même. Il suffit de bien décrire ce que vous souhaitez voir.

Des contenus addictifs mais vides de sens

La brillante Justine Moore, qui documente avec une rigueur les pires absurdités sorties de Veo 3, nous avait prévenus. Les contenus artificiels sont complètement dingue. Et l’ASMR n’en échappe pas.

Ce n’est plus de simples chuchotements ou des sons de papiers froissés. Non. L’IA nous livre des vidéos bizarroïdes où l’on voit des mains humaines s’enfoncer mollement dans des objets à la texture improbable.

S’ajoutent à cela les simulations visuelles évoquant des gâteaux réalistes dans la veine du célèbre jeu “Is It Cake ?”… Des contenus vides de sens quoique satisfaisants.

Qu’on soit clair : je ne suis pas contre l’IA. Elle peut bien m’aider à commander un Uber, résumer des mails ou automatiser des tâches administratives. Et puis, ce n’est pas comme si ses vidéos ASMR ne déclenchaient pas des frissons.

Mais alors pourquoi tant de drame, me direz-vous ? Et bien parce qu’il y en a qui regardent de l’ASMR. Pour de vrai. Pas comme une mode TikTok. Des gens visionnent ces vidéos quand leur esprit refuse de se taire la nuit.

Ces contenus, pour eux, sont une bouée de secours. Or, ceux généré par l’IA, n’est qu’une simulation émotionnelle, sans profondeur, une version lobotomisée de ce qui faisait la beauté de l’ASMR.

Et vous dites-nous, regardez-vous ce genre de vidéos ? Vous apaisent-elles ? Que pensez-vous de ceux générés par l’IA.

A vos claviers dans le commentaire !

