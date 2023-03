[Test] Analyse complète de CCleaner : est-il fiable ?

Il est important de maintenir la santé de son ordinateur et CCleaner est l’un des outils les plus utilisés à cette fin.

CCleaner est un outil indispensable pour maintenir la bonne santé d’un ordinateur. Les fonctionnalités complètes, la facilité d’utilisation et la version gratuite efficace sont autant de raisons qui attirent les utilisateurs vers cet outil. De plus, pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix, sa version professionnelle à prix compétitif est un atout supplémentaire. Dans cet examen approfondi, nous étudierons de plus près les fonctionnalités, les performances, et la facilité d’utilisation de CCleaner.

Qu’est-ce que CCleaner ?

CCleaner est un nettoyeur de système présent depuis 2004. C’est un outil essentiel pour améliorer les performances de vos terminaux professionnels. En nettoyant, accélérant et libérant de l’espace, CCleaner réduit les appels informatiques inutiles et améliore la productivité de votre entreprise.

Avec le nettoyage programmé de CCleaner, optimisez les performances de votre ordinateurs sans intervention. Libérez de l’espace disque et améliorez la vitesse en supprimant les fichiers et paramètres inutilisés. Il efface également en toute sécurité les fichiers sensibles, cookies, historique et mots de passe pour protéger vos données. CCleaner facilite également la conformité et le nettoyage du patch gâchis de gestion.

Est-ce que CCleaner est sûr ?

Bien que CCleaner soit considéré comme sûr, l’acquisition par Avast a suscité des préoccupations de sécurité. En 2017, une attaque a compromis le logiciel, affectant 2,27 millions de machines. Depuis, CCleaner a renforcé sa sécurité et implémenté le chiffrement de bout en bout. Cependant, il est important de prendre des mesures supplémentaires pour protéger votre ordinateur, comme un antivirus fiable et des mises à jour logicielles régulières.

En 2019, Avast a été victime d’une tentative de piratage visant à cibler CCleaner dans une attaque de la chaîne d’approvisionnement, mais les pirates ont été déjoués avant de pouvoir diffuser une version malveillante. CCleaner est considéré comme sûr, mais il est important de garder à l’esprit que tout logiciel peut être compromis. Garder votre logiciel à jour et adopter de bonnes pratiques de sécurité sont donc recommandés.

Bien qu’il offre des fonctionnalités de sécurité avancées pour améliorer les performances de votre appareil, un nettoyeur d’appareil seul ne fera pas beaucoup pour votre sécurité en ligne. Pour une expérience en ligne plus sécurisée, il est recommandé d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire telle qu’un antivirus de confiance. En résumé, CCleaner est considéré comme sûr, mais il est important de prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger votre ordinateur et votre expérience en ligne.

Forfaits et tarifs

La version gratuite de tout logiciel est généralement la première option à considérer pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas investir d’argent. CCleaner ne fait pas exception. Cependant, il est important de noter que la version gratuite de CCleaner ne contient que des fonctionnalités de base. Cela peut ne pas être suffisant pour les utilisateurs ayant des besoins plus avancés.

La version gratuite offre des fonctionnalités telles que le nettoyage de l’historique de navigation, le vidage de la corbeille et la suppression de fichiers temporaires. Les fonctionnalités avancées, telles que la défragmentation du disque dur et la suppression sécurisée des données, ne sont disponibles que dans la version professionnelle de CCleaner. Les utilisateurs devront donc opter pour cette version pour en bénéficier.

Si vous recherchez davantage de fonctionnalités, il est recommandé de passer à CCleaner Professional. La version gratuite ne vous offrira que des fonctionnalités de base. Cependant, si vous souhaitez accéder à toutes les fonctionnalités de CCleaner, vous devrez opter pour CCleaner Professional Plus, qui comprend également Recuva et Speccy.

CCleaner en vaut-il la peine ?

La pertinence de CCleaner dépend de certains éléments clés. Garder notre ordinateur propre et sécurisé peut nous dispenser de dépenser 30 dollars pour nettoyer notre machine.

Il est souvent recommandé d’utiliser la forme gratuite de CCleaner si vous utilisez votre ordinateur depuis un certain temps. En revanche, pour ceux qui recherchent une solution plus avancée, la version d’essai gratuite de 14 jours de CCleaner Pro est également une option.

Investir dans la version payante de CCleaner Pro peut aider à améliorer les performances d’un ordinateur excessivement encombré. Cela peut conduire à un ordinateur plus rapide, plus propre et plus sûr. Bien sûr, il est possible de tester les fonctionnalités de la version payante en utilisant la version d’essai gratuite. On peut donc considérer CCleaner comme une solution efficace pour optimiser un ordinateur, que ce soit en utilisant la version gratuite ou payante. En somme, cela peut contribuer à améliorer les performances de l’ordinateur.

Fonctionnalités de CCleaner

CCleaner est un outil puissant qui offre une gamme de fonctionnalités pour optimiser les performances et la sécurité de votre ordinateur. Bien que certaines fonctionnalités soient exclusives aux abonnés professionnels, la version de base offre tout de même de nombreux avantages.

L’une des fonctionnalités les plus utiles de CCleaner est sa capacité à nettoyer les fichiers, applications et pilotes obsolètes et inutilisés qui ralentissent votre ordinateur. Il met également à jour les logiciels et pilotes obsolètes, ce qui peut améliorer votre expérience en ligne et réduire le risque de dommages à votre appareil.

Un autre avantage de CCleaner est son analyse automatique qui recommande des solutions rapides pour la confidentialité, l’espace, la vitesse et la sécurité de votre ordinateur. Cela inclut également la protection de la vie privée, en supprimant les fichiers de suivi et les données de navigation pour améliorer votre confidentialité en ligne en un seul clic.

La fonction Driver Updater de CCleaner est également utile pour les utilisateurs moins à l’aise avec la technologie, car elle permet de mettre à jour les pilotes de manière rapide et efficace, même pour les appareils plus anciens. Cela peut améliorer les visuels, l’audio et la connexion Internet de votre appareil, tout en minimisant les menaces de cybersécurité, les problèmes matériels et les plantages.

En résumé, CCleaner offre de nombreuses fonctionnalités pour optimiser les performances et la sécurité de votre ordinateur, telles que le nettoyage des fichiers obsolètes, la mise à jour des logiciels et pilotes, l’analyse automatique de l’état de votre ordinateur et la protection de la vie privée.

Facilité d’utilisation et de configuration

Télécharger et configurer CCleaner sur Mac ou Windows est un jeu d’enfant. Obtenez le package d’installation sur le site officiel, téléchargez-le facilement et sans achats forcés. Ensuite, suivez simplement les instructions à l’écran pour configurer le programme.

Interface CCleaner

Les interfaces de CCleaner fonctionnent parfaitement sur Windows et macOS. La version Windows est facile à naviguer avec tous les outils et options clairement étiquetés et facilement accessibles. On n’a pas besoin de mettre à jour ou de supprimer des fichiers plus anciens. Chaque fichier supprimable est affiché pour vous permettre de choisir ceux à conserver ou à supprimer.

CCleaner ne ralentit pas votre ordinateur, car il est peu gourmand en ressources. Cependant, cela peut affecter les appareils plus anciens et plus lents. Bien que le programme de mise à jour des pilotes ait rencontré un problème pour annuler une analyse, il a suffit de le relancer pour que tout fonctionne parfaitement à nouveau.

L’application CCleaner est élégante et épurée sur macOS, que ce soit pour la version gratuite ou premium. Bien que la version gratuite propose peu d’options, la navigation est intuitive et facile. Cependant, la désinstallation de l’application peut être un peu difficile, mais peut être résolue en utilisant l’application CCleaner elle-même. La version premium de macOS est similaire à la version gratuite, mais offre plus d’outils tels que le nettoyage automatique des navigateurs et de la corbeille.

Applications mobiles CCleaner

L’application mobile de CCleaner est disponible uniquement sur Android et existe en version gratuite et premium. En utilisant la version gratuite, vous pouvez supprimer des applications, des photos, de la musique, des vidéos et d’autres fichiers. En revanche, la version premium offre des fonctionnalités supplémentaires telles que le nettoyage en profondeur du cache des applications. Elle permet également le nettoyage automatique des éléments sélectionnés pour améliorer les performances à long terme.

Non seulement l’application mobile de CCleaner est la plus moderne, mais elle est également la plus raffinée en termes d’apparence. D’une part, l’application a un design épuré et esthétique, avec un menu complet à gauche. D’autre part, elle a des étiquettes claires et des explications précises, ce qui la rend très facile à naviguer, même pour les débutants.

Service client

CCleaner propose diverses options d’assistance client, mais elles sont principalement axées sur l’aide au bricolage. Malheureusement, il n’y a pas d’assistance en direct ni d’assistance 24/7.

Les options d’aide et de solutions de CCleaner incluent son centre d’aide, son forum communautaire, sa FAQ et sa chaîne YouTube. Si vous ne trouvez pas de réponse dans ces ressources, vous pouvez envoyer une demande d’aide, mais ne vous attendez pas à une réponse immédiate, car il n’y a pas d’assistance téléphonique ni de chat en direct disponible.

En somme, le support client de CCleaner est peu accessible et peu disponible. De plus, l’ajout d’une option de chat en direct 24h/24 et 7j/7 pourrait considérablement améliorer ce domaine.

Verdict final

Nous avons parcouru les fonctionnalités de Ccleaner. Globalement, notre opinion sur Ccleaner est favorable. Ce logiciel gratuit permet véritablement d’améliorer la rapidité, l’espace de stockage et la fluidité de navigation de l’ordinateur.

Bien qu’il y ait eu des problèmes de sécurité passés, la société a travaillé dur pour renforcer sa sécurité et offrir de nouvelles fonctionnalités de protection. Pour plus de sécurité, utilisez un antivirus de confiance en plus.

La version gratuite est assez basique. Nous vous conseillons donc d’opter pour la version professionnelle ou CCleaner Professional Plus pour accéder à toutes les fonctionnalités. CCleaner est un excellent choix pour maintenir votre ordinateur en bonne santé et en bon état.

Surveillance en temps réel des programmes indésirables

Large éventail de fonctionnalités

Disponible en version gratuite

Interface utilisateur épurée et intuitive

Pas d’application mobile pour iOS

Pas de support client en direct

La version gratuite affiche des publicités

Fonctionnalités - 9.5 Applications mobiles - 9 Applications mobiles - 8.5 9 Fonctionnalités : Nettoyage en profondeur et nettoyage automatique. Applications mobiles : Des outils de suppression pour effacer des applications, fichiers multimédias et autres données. Service client : Propose diverses options de support client l'application pour smartphone. User Rating: 4.56 ( 1 votes)