ChatGPT, j'offre quoi à ma belle-mère ? Choisir vos cadeaux de Noël avec l'IA

Le temps des fêtes est censé être magique, mais soyons honnêtes, le marathon du shopping, c’est l’enfer. Surtout quand la liste inclut le « boss final » des cadeaux : Belle-Maman. Oubliez la panique et les chaussettes. Cette année, sortez votre clavier et utilisez ChatGPT pour coder le cadeau parfait pour votre belle-mère.

Si, comme moi, vous avez atteint le niveau de stress maximal en cherchant l’idée qui va briller sous le sapin, vous êtes au bon endroit. Vous savez, Amazon, Shopify, Instacart ou encore des start-up comme Giftassistant misent désormais sur l’IA générative pour vous sortir de la galère du shopping de Noël.

ChatGPT, par exemple, peut dorénavant analyser les goûts de votre belle-mère (fan de jardinage ? de tricot ? de vin bio ?). Et ce chatbot peut vous proposer une liste de cadeaux ciblés, avec les liens d’achat directs.

Le secret du « prompt » parfait sur ChatGPT

La quête du cadeau unique est un défi que près de la moitié des gens le confient déjà à l’IA. Pourquoi ? Parce que les chatbots gèrent l’information contextuelle comme un pro du data mining. Pour débloquer l’énigme de la belle-mère sur ChatGPT (qui, soyons francs, a déjà tout !), il ne faut pas chercher un produit, mais fournir un prompt précis.

Oubliez la simple requête « Idée cadeau pour femme ». Pensez plutôt comme un développeur et injectez des variables. Par exemple : « Suggère-moi 5 idées originales pour ma belle-mère de 60 ans, passionnée de cuisine française et de déco minimaliste, budget entre 50 et 75 euros. Elle n’aime pas le rouge, mais adore le bleu canard. » Ainsi, ChatGPT prend ces contraintes comme des paramètres de codage et vous offre des solutions filtrées.

En plus de générer l’idée, une grande partie des utilisateurs exploitent ChatGPT pour dénicher les meilleures offres et optimiser leur budget. De plus en plus de sites e-commerce l’intègrent (ou d’autres modèles similaires).

Ces IA comprennent le contexte, le ton et même le budget que vous fixez. Certains détaillants vont même à tester des assistants IA capables de naviguer sur plusieurs boutiques à la fois, de comparer les prix et de gérer les commandes en un clic.

Pour les marques, cette approche est un jackpot. Les recommandations IA augmentent déjà les ventes en ligne et réduisent les retours, car les cadeaux sont plus justes. Les consommateurs, eux, découvrent une nouvelle manière d’acheter, plus intuitive, plus rapide et presque fun.

Et si l’inspiration s’arrête là, vous pouvez aussi demander à ChatGPT de rédiger un petit mot personnalisé et touchant pour accompagner le paquet pour votre Belle-mère.

