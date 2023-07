ChatGPT : voici comment vos questions bêtes détruisent la planète

Toutes les fois où vous posez des questions bêtes à ChatGPT, vous contribuez sans le savoir à la destruction de l’environnement. En effet, chaque interaction avec le chatbot d’OpenAI, équivaut à un demi-litre d’eau gaspillée. Imaginez l’impact des millions d’utilisateurs, des milliards de conversations.

ChatGPT devient de plus en plus utilisé au quotidien, même pour répondre à des questions futiles. Pourtant, il est crucial de prendre conscience des répercussions de nos actions. Il ne faut pas oublier les ressources requises pour le fonctionnement de ce chatbot révolutionnaire. En effet, les modèles de langage nécessitent des infrastructures informatiques gourmandes en énergie pour exécuter les calculs nécessaires à la génération de réponses.

D’après un texte publié dans Forbes, une série de discussions entre ChatGPT et un utilisateur, comprenant entre 20 et 50 échanges de questions-réponses, entraîne une consommation d’énergie similaire à celle nécessaire pour produire une bouteille de 500 ml d’eau. Même si cette quantité peut sembler insignifiante… elle prend une tout autre ampleur lorsqu’on prend en compte le fait que ce bot compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs, chacun participant à de multiples dialogues.

Afin de comprendre pleinement l’énormité de cette situation, l’article a mis en évidence que les installations de Google pour la conservation de données aux États-Unis sont estimées consommer exclusivement 12,7 milliards de litres d’eau douce pour le processus de refroidissement, dont environ 90 % sont puisés dans les ressources d’eau potable.

En effet, vos yeux ne vous trompent pas : de l’eau propre et consommable. Cette réalité se déroule au sein d’une nation où quelques agglomérations souffrent périodiquement de l’absence d’une eau saine, au sein d’une société où « 771 millions d’individus ne disposent pas d’une source d’eau salubre » et où « les femmes ainsi que les jeunes filles consacrent près de 200 millions d’heures chaque jour au transport de l’eau ».

