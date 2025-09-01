Créer des Shorts à partir d’une vidéo YouTube : guide et astuce - septembre 2025

Le contenu vidéo dans les formats Shorts sur YouTube est devenu l’un des formats incontournables pour gagner en visibilité et capter l’attention. Avec des outils adaptés comme Submagic, vous pouvez transformer une vidéo longue en un contenu court, percutant et optimisé pour les algorithmes.

🔥 Nous recommandons SubMagic SubMagic est le logiciel de sous-titrage automatique idéal simplifiant la transcription vidéo et rendant vos contenus accessibles et viraux. Facile à utiliser et supportant 48 langues, il génère et synchronise des sous-titres avec précision. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code LEBIGDATA10. J'en profite

Les créateurs de contenus cherchent désormais à tirer le meilleur parti de chaque vidéo. Réutiliser un contenu long pour en faire un short efficace, c’est à la fois malin et stratégique. Voici un guide pratique pour comprendre et maîtriser ce format afin de transformer une vidéo YouTube en des Shorts plus pertinents.

Zoom sur le phénomène de Shorts vidéo sur YouTube

Le format court s’impose partout, et les vidéos sur les plus grandes plateformes n’y font pas exception.

En effet, les spectateurs n’ont pas toujours le temps, ni la patience de regarder une vidéo de 20 minutes. C’est là que les Shorts entrent en jeu. Ces vidéos verticales de moins de 60 secondes cartonnent, car elles sont rapides, digestes et très engageantes. Leur objectif est simple, capter l’attention en quelques secondes et générer des vues massives.

Cette tendance s’aligne avec l’évolution du web : consommation rapide, divertissement immédiat, partage instantané. Aussi, pour un créateur, il s’agit d’une opportunité intéressante de recycler son contenu tout en touchant un public beaucoup plus large. Ainsi, les Shorts sont donc une passerelle idéale entre la vidéo longue et le snack content.

Créer des shorts via des vidéos YouTube : les étapes clés

Produire des Shorts à partir d’une vidéo YouTube ne se limite pas à couper une séquence.

Cela implique de respecter un format spécifique, d’ajouter des sous-titres clairs et de garder une dynamique visuelle attractive. L’IA et les outils spécialisés simplifient grandement ce processus.

Première étape : trouver l’outil idéal

La création d’un short efficace commence par le choix de l’outil. Il doit offrir plusieurs fonctionnalités comme le découpage intelligent, l’ajustement vertical (9:16), l’ajout de sous-titres et des options de montage basiques (coupes, transitions, textes animés). Aussi, les meilleurs logiciels combinent IA de sous-titrage et fonctionnalités vidéo.

C’est là que Submagic entre en jeu. Cet outil spécialisé détecte automatiquement les moments forts d’une vidéo et propose un sous-titrage fluide et précis. Il analyse le rythme, le ton et les pics d’émotion pour extraire les passages percutants. Résultat : vous gagnez du temps tout en garantissant un rendu professionnel. Tester différents extraits avec Submagic vous permet de valider vos choix avant publication. À noter également que vous avez d’autres options avec une attention plus importante sur d’autres aspects de la création selon vos besoins.

Conversion et montage

La conversion d’une vidéo est parfois nécessaire pour adapter votre contenu à différents supports. En pratique, il faut :

Convertir la vidéo en format vertical 9:16.

Couper les passages inutiles et resserrer le rythme.

Ajouter des effets visuels, zooms, stickers ou textes.

Insérer un sous-titrage automatique pour maximiser l’accessibilité.

La qualité du sous-titrage est essentielle, car une synchronisation approximative peut nuire à l’impact de votre contenu. Les meilleurs outils d’édition IA, souvent présentés comme une alternative à Submagic, offrent aussi des corrections manuelles pour ajuster chaque mot.

En résumé, un short réussi doit être rapide, dynamique, mais surtout compréhensible, même sans le son. C’est pourquoi l’ajout de sous-titres via une solution de sous-titrage automatique est une étape incontournable.

Publication

La dernière étape consiste à vérifier que tout est conforme avant publication. Ainsi, les Shorts doivent être en format vertical, mais également ne pas dépasser 60 secondes. Il est aussi conseillé d’avoir un titre et une description optimisée.

Une fois ces critères respectés, il ne reste qu’à cliquer sur « publier ». Gardez à l’esprit que la première impression est décisive : miniature percutante, premiers mots forts, rythme fluide. En somme, il est important de retenir qu’un short bien monté maximise vos chances d’apparaître dans les recommandations.

Peut-on utiliser ses Shorts YouTube vers d’autres

La réponse est oui ! Un short bien conçu peut être recyclé sur TikTok ou Instagram Reels, à condition de respecter les spécificités techniques.

Il est important de savoir que TikTok autorise jusqu’à 10 minutes de vidéo, mais favorise le contenu court et viral. Instagram quant à lui, privilégie aussi le vertical dynamique. C’est là qu’un outil comme Submagic fait encore la différence : il ajuste facilement la durée, le cadrage et les sous-titres pour s’adapter à chaque plateforme. Créer un short YouTube, puis l’exporter en respectant les formats, c’est un gain de temps considérable. Et pour les créateurs qui se demandent comment sous-titrer des vidéos, ces solutions tout-en-un sont idéales.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.