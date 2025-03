Data Integrity Suite : innovation et gouvernance optimisée pour Precisely

Precisely, leader mondial de l’intégrité des données, annonce des avancées dans sa Data Integrity Suite. Ces améliorations incluent des innovations en intelligence artificielle, une gouvernance des données améliorée et des capacités d’intégration étendues. Le but est de répondre aux défis rencontrés par les entreprises dans la gestion de leurs données. Elles garantissent une accessibilité optimisée, une conformité renforcée et une automatisation avancée.

L’IA au service de la fiabilité des données

Avec l’intégration d’AI Manager, la Data Integrity Suite permet aux entreprises d’exploiter l’IA générative. Elle assure également un contrôle total sur la souveraineté et la conformité des données. Cette nouvelle fonctionnalité offre une intégration flexible avec des modèles d’IA comme AWS Bedrock. Elle permet aux organisations d’appliquer des algorithmes avancés sans compromettre la sécurité des informations.

L’automatisation de la gestion des métadonnées constitue également un levier de productivité essentiel. Grâce à l’IA, les descriptions d’actifs sont générées automatiquement. Cela réduit les tâches manuelles et améliore la qualité des métadonnées. Cette approche optimise la gestion des données et permet aux équipes de se concentrer sur des missions stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

Une gouvernance des données simplifiée et plus efficace

La Data Integrity Suite améliore également l’expérience utilisateur en matière de gouvernance des données par la facilitation de la collaboration entre les équipes techniques et métiers. Désormais, chaque utilisateur accède à des scores de qualité des données adaptés à son rôle, il peut ainsi évaluer rapidement la fiabilité des informations disponibles.

L’automatisation avancée des workflows simplifie encore davantage la gestion des tâches pour une plus grande efficacité et une adoption plus large des outils de gouvernance. Grâce à une architecture basée sur les microservices, les performances du système sont accrues. Cela assure un déploiement rapide et évolutif pour les entreprises qui cherchent à renforcer leur conformité et leur gestion des données.

Une intégration plus fluide et une accessibilité améliorée

Pour faciliter l’automatisation des échanges de données, la suite intègre désormais un connecteur Snowflake. Les entreprises peuvent ainsi transférer leurs informations vers cette plateforme cloud en temps quasi réel. Ce nouvel outil offre une meilleure accessibilité et ouvre la voie à l’enrichissement des données via la Snowflake Marketplace.

En complément, la Data Integrity Suite propose désormais une cartographie visuelle enrichie, qui simplifie la compréhension des flux de données et améliore la traçabilité des informations à travers les systèmes. Selon Chris Hall, Chief Product Officer chez Precisely, ces avancées marquent une étape clé dans la gestion des données. Elles offrent aux entreprises les outils nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA et garantir une intégrité totale de leurs informations.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

