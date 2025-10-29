DJI Romo : le boss des drones peut-il aussi… laver votre plancher ?

Après avoir dominé les drones, DJI attaque désormais la poussière avec sa gamme Romo. Cela toujours avec la même ambition de devenir la référence.

Qui dit DJI dit drone d’une performance sans faille. C’est l’empereur du ciel. Sauf que cette fois, la marque range les hélices et descend sur terre, jusqu’à votre plancher. En effet, elle se lance officiellement dans les aspirateurs robots avec la gamme DJI Romo. Tout ce que l’on sait, c’est que cet appareil est bardé de technologies aériennes, calibré comme un drone en mission militaire. Alors, le roi des hauteurs peut-il devenir le héros du carrelage ?

Meet DJI ROMO Series – Make a Clean Sweep

Introducing DJI ROMO Series, Flagship Robot Vacuum With Advanced Sensing



DJI ROMO Series will instantly elevate your home. It combines cutting-edge perception and electromechanical technology inspired by flagship drones. With advanced… pic.twitter.com/XcQaqV0T58 October 28, 2025

DJI Romo : un aspirateur qui pense comme un drone

Depuis plus de dix ans, DJI est synonyme de stabilisation chirurgicale. Mais aussi de caméra embarquée qui voit tout, et pilotage autonome façon avion furtif. L’entreprise connaît les algorithmes de navigation mieux que certains connaissent leur propre salon.

Et précisément, c’est ce savoir-faire que la marque a décidé d’injecter dans un robot ménage. Oui, le Romo de DJI est l’aspirateur qui observe au lieu de foncer. Il embarque deux caméras fisheye qui lui donnent une vision panoramique. Il voit large, loin, et même dans les coins poussiéreux où personne ne veut mettre la main.

Le robot aspirateur intègre aussi trois capteurs LiDAR grand angle à double émetteur. Il bénéficie même d’algorithmes d’apprentissage automatique, hérités des systèmes de navigation autonomes des drones.

En plus, le DJI Romo se souvient de chaque pièce et optimise sa trajectoire en permanence. Tout est contrôlable via l’application DJI Home, qui sert de télécommande intelligente. On y sélectionne les zones à nettoyer, par exemple la cuisine après le petit-déjeuner, la salle de bain après la douche ou les tapis quand ils commencent à s’assombrir.

On cartographie chaque pièce avec précision, on programme des routines quotidiennes ou hebdomadaires. Et l’on peut même surveiller votre maison avec la caméra intégrée. Oui, c’est aussi une mini caméra de sécurité.

Ça aspire fort. Très fort.

Côté puissance, DJI n’a pas non plus choisi la modestie. Le Romo embarque un moteur capable d’atteindre 25 000 Pa. Soit un niveau d’aspiration largement supérieur à ce que proposent aujourd’hui même les robots dits « haut de gamme ». Pour situer, la majorité plafonne entre 6 000 et 12 000 Pa, et ils en sont déjà fiers. Romo, lui, aspire deux à quatre fois plus fort.

Cette puissance est aussi accompagnée d’un débit d’air impressionnant de 20 litres par seconde. Ce qui lui permet de capturer poussières fines, miettes et même les particules bien incrustées dans les fibres de tapis. Et parce qu’il ne sert à rien d’aspirer fort si l’on laisse des coins intouchés, DJI a également prévu des brosses rotatives à couple élevé.

La marque a aussi misé sur des bras extensibles capables de venir chercher les saletés coincées dans les zones difficilement accessibles. Le tout accompagné d’une station autonettoyante, capable de gérer l’évacuation des poussières et l’entretien pendant jusqu’à 200 jours.

DJI décline son Romo en trois versions, chacune avec une identité visuelle bien distincte. Le Romo S mise sur la sobriété avec son boîtier blanc opaque. Le Romo A, lui, laisse entrevoir ses entrailles grâce à un dessus transparent. Quant au Romo P, il joue la carte du transparent intégral, robot et station compris.

Côté tarifs, on entre clairement dans le haut de gamme. Mais ce n’est pas une surprise vu toutes ces technologies. Alors, avec de telles fonctionnalités, vous pensiez que DJI se limitait encore au ciel ?

