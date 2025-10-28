Grokipedia : le Wikipédia anti-woke d’Elon Musk est dispo ! Comment y accéder ?

Grokipedia, la nouvelle encyclopédie lancée par Elon Musk, promet de s’imposer comme l’alternative anti-woke à Wikipédia. Une plateforme qui affiche l’ambition de rétablir la vérité. Mais qui marque surtout une nouvelle bataille autour de l’influence et du récit du monde.

Elon Musk pensait que Wikipédia était trop biaisé, alors il l’a simplement recréé à sa façon. Il vient donc de lancer Grokipedia, une encyclopédie façonnée par son IA Grok et pensée comme l’alternative « anti-woke ». Le site est désormais en ligne et déjà, les débats s’annoncent électriques. Envie de la tester ? Voici comment y accéder.

Grokipedia : une encyclopédie « pour comprendre l’Univers » selon Musk

Grokipedia est apparue en ligne lundi. C’était une ouverture express, suivie d’un crash tout aussi express. Il n’y a rien de surprenant, car dès qu’Elon Musk ouvre un service, Internet accourt pour voir le spectacle.

Cependant, à l’heure actuelle, le site est de nouveau accessible. Il affiche même plus de 885 000 articles. Oui, presque autant que Wikipédia dans certains domaines.

Le milliardaire présente Grokipedia comme « une amélioration massive par rapport à Wikipédia ». L’idée, selon lui, serait de créer une plateforme moins politisée et débarrassée des biais idéologiques. Musk affirme même que Grokipedia représente une étape clé pour atteindre l’objectif fixé par xAI. Celui de comprendre l’Univers.

Rien de vraiment nouveau dans sa rhétorique. Parce que ce milliardaire critique l’encyclopédie collaborative depuis des années. Toutefois, de son côté, Jimmy Wales, le co-fondateur de Wikipédia, qualifie ces accusations de « factuellement incorrectes ». Bref, chacun campe dans son camp.

Un copier-coller assumé sous licence Creative Commons

Mais ce qui surprend surtout, c’est qu’une bonne partie des articles de Grokipedia de Musk provient directement de Wikipédia. Oui, littéralement. Evidemment que les textes sont copiés, adaptés et réécrits (plus ou moins subtilement).

En plus, chaque entrée affiche une mention précisant que le contenu est sous licence Creative Commons. Ce qui est parfaitement légal. Cela fait donc un peu Wikipédia, mais remixé par Grok.

Note the difference between Wikipedia's first paragraph on George Floyd compared to the first paragraph from Grokipedia. The nuance and detail on Grokipedia is FAR superior to Wikipedia and is clearly not pushing any ideologies, unlike Wikipedia. Corrections like this are… pic.twitter.com/NoTnLq2pxe — Dillon Loomis (@DillonLoomis22) October 28, 2025

Là où ça devient plus croustillant, c’est dans certaines entrées où la patte Musk est assez visible. Car sur les captures partagées sur Bluesky, on trouve par exemple des définitions d’université évoquant des centres d’endoctrinement. Et l’entrée sur Elon Musk lui-même ? Disons qu’elle respire davantage l’hagiographie que la neutralité journalistique.

Alors, comment accéder à Grokipedia de Musk ? Pour consulter Grokipedia de Musk, pas besoin de compte X Premium ou d’abonnement xAI. Le site est accessible gratuitement via une adresse intégrée à X.

Tapez simplement Grokipedia dans la barre de recherche de X. Vous pouvez aussi passer directement par l’URL affichée sur le profil de l’IA Grok. Sachez que pour l’instant, l’adresse change encore régulièrement suite au lancement chaotique.)

L’encyclopédie est également connectée au chatbot Grok. Ainsi, si vous posez une question à l’IA, il pourra directement puiser dans les entrées de Grokipedia.

