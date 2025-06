Arrêtez tout de suite le porno ! La science a découvert ce grave effet sur le cerveau

Porno mauvais pour le cerveau ? Non, ce n’est pas un mythe. La science l’a étudiée, et les résultats sont sans appel. Cette habitude que beaucoup ont prise a bel et bien un impact négatif sur nos capacités mentales.

Les chiffres sont alarmants. D’après Statista, environ 3,8 millions de Français consultent chaque jour des sites pour adultes. Ces données montrent à quel point le pornographie occupe une place dans le quotidien de certains. D’autant plus, avec l’avènement d’Internet, il est devenu facile d’accéder à ce type de contenu.

Pourtant, bien que cela procure du plaisir à certains, la science n’est pas très enthousiaste à ce sujet. Il est désormais prouvé qu’à force de trop regarder du porno, le cerveau en prend un coup. Et ce n’est pas pour le mieux.

Effet du porno sur le cerveau : ce que la science a dit

Ce n’est pas la première fois que la science s’intéresse aux conséquences du porno sur notre cerveau. Déjà en 2021, une étude montrait que ceux qui en consomment beaucoup ont plus de mal à se concentrer et à se maîtriser. Prendre des décisions devenait aussi plus compliqué pour eux.

Mais les signaux d’alerte remontent encore plus loin. En 2014, une autre étude révélait que les gros consommateurs présentaient une réduction de matière grise dans certaines zones du cerveau. En particulier celles associées à la mémoire, aux émotions et au contrôle des décisions.

Plus récemment, une recherche menée par le Chengdu Medical College en Chine vient confirmer et approfondir ces constats. Les scientifiques ont observé que les personnes exposées régulièrement à la pornographie présentaient des performances cognitives affaiblies. Leur activité cérébrale montrait également des signes proches de ceux observés chez les personnes dépendantes aux opioïdes.

L’étude du Chengdu Medical College n’est pas une simple observation de surface. Elle repose évidemment sur une étude approfondie. Puisque les chercheurs ont travaillé avec un groupe de 21 étudiants hétérosexuels, en majorité des hommes. Parmi eux, 16 regardaient du porno de temps en temps. Les 5 autres en consommaient beaucoup plus, presque de manière compulsive.

Des résultats évidents

Pour suivre l’activité cérébrale en temps réel, l’équipe a utilisé une technologie nommée fNIRS (functional Near-Infrared Spectroscopy). Il s’agit d’un dispositif non invasif qui envoie de la lumière à travers le cuir chevelu. Pas d’aiguille, pas de bistouri. Cette lumière révèle quelles zones du cerveau s’activent, juste en mesurant l’absorption du sang. Plus il y a d’absorption, plus le cerveau est actif.

Chaque participant a donc mis un casque rempli de capteurs et a regardé un film X d’une dizaine de minutes. Pendant ce temps, les chercheurs ont suivi leur rythme cardiaque et les expressions de leur visage.

Avant et après la séance, les étudiants ont passé des tests cognitifs. L’idée est d’évaluer leurs capacités mentales comme la concentration ou encore la mémoire. Les résultats parlent d’eux mêmes. Il existe des différences nettes entre les deux groupes.

Ceux qui regardaient du porno de temps en temps avaient une activité cérébrale plus vive. Leur cerveau réagissait surtout dans les zones liées au langage et aux mouvements. Même chose pour les zones liées aux sensations physiques.

En revanche, chez les accros, ce sont surtout les zones liées aux émotions et au plaisir qui s’activaient. Le cerveau réagissait comme en état de dépendance.

