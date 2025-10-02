Avec Eviden (Atos) et JUPITER, l’Europe passe à l’ère exascale

JUPITER, le supercalculateur exascale construit par le groupe français Atos et sa branche produits Eviden, a été inauguré le 5 septembre à Jülich (Allemagne). Déjà classé supercalculateur le plus puissant d’Europe et 4ᵉ mondial, ce lancement marque une étape majeure dans la course à l’intelligence artificielle et à la souveraineté numérique européenne et démontre les capacités d’innovation d’un fleuron tricolore. Explications.

Qu’est-ce que le supercalculateur JUPITER construit par le groupe français Atos ?

JUPITER est un système modulaire exascale – autrement dit un super ordinateur capable d’effectuer un milliard de milliards (10^18) de calculs à la seconde, l’équivalent de la capacité d’un million de smartphones modernes.

Avec ses 24 000 puces du géant NVIDIA, JUPITER est destiné autant aux simulations scientifiques telles que les neurosciences qu’à l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle à grande échelle ou aux prévisions climatiques et météorologiques.

Par ailleurs, le système développé par le groupe Atos se distingue par des innovations importantes concernant l’efficacité énergétique et la construction du data centre hébergeant le système.

Côté efficacité énergétique, JUPITER intègre de nombreux tuyaux qui permettent de faire passer de l’eau chaude partout dans le système pour le refroidir – bien que cela semble contradictoire, une eau, même à 40°C, permet de refroidir ces systèmes qui atteignent des pics de chaleur bien supérieurs tout en réutilisant la chaleur résiduelle pour chauffer les bâtiments du campus.

Quant au data centre de JUPITER, il a été conçu pour être adapté et étendu facilement, grâce à plus de 50 containers, tous interconnectés, chacun hébergeant une partie du supercalculateur.

Pourquoi est-ce important pour la souveraineté européenne et française ?

L’Europe, longtemps en retrait derrière les États-Unis et la Chine sur les capacités de calcul intensif, franchit un palier technologique et stratégique avec JUPITER. Le supercalcul joue un rôle vital dans plusieurs secteurs : simulation climatique, météorologie, recherche médicale, IA, sécurité nationale… Avoir des infrastructures locales ou européennes réduit la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers, renforce la protection des données, et permet une maîtrise politique et réglementaire plus forte.

JUPITER a été salué comme un « projet pionnier historique européen » par le Chancelier Friedrich Merz, c’est également un symbole tangible pour la France, où la stratégie nationale d’IA insiste sur l’autonomie technologique. Derrière JUPITER, c’est un constructeur européen (et français), Eviden, qui a permis la mise en œuvre d’un supercalculateur exascale à même de faire jeu égal avec les géants américains et chinois.

Un lancement qui permet à Eviden, de se positionner comme un acteur de premier plan dans le calcul avancé, les infrastructures critiques, l’IA, et la sécurité. Le fait que la filiae produit d’Atos, Eviden, ait conçu le module spécifiquement dédié à l’IA de JUPITER montre que la France conserve des compétences pointues et des capacités d’innovation dans un domaine technique très exigeant.

Cela ne veut pas pour autant dire que le chemin est achevé : la concurrence est plus forte que jamais, les coûts sont élevés, les besoins énergétiques importants, et la course à l’innovation ne s’arrête jamais. Mais la réussite de JUPITER peut servir d’inspiration et de levier pour d’autres projets européens autour de l’IA.

JUPITER, c’est aussi des emplois et un impact économique local en France

Le site angevin d’Eviden, à Belle-Beille, joue un rôle central dans la production du matériel de JUPITER. Ce site regroupe plus de 250 salariés spécialisés dans les infrastructures numériques, la cybersécurité et les systèmes critiques. C’est depuis cette usine qu’a été construit le module « Booster » de Jupiter et qu’il a été intégré dans les containers du centre de données.

Aujourd’hui, le site d’Angers est en plein agrandissement et reconstruction, une transformation qui a nécessité des investissements industriels significatifs : la construction de cette nouvelle usine représente le plus grand chantier industriel de l’agglomération angevine des dernières décennies.

Ces activités génèrent des retombées directes (emplois d’ingénierie, de production, R&D, qualification, maintenance) mais aussi indirectes (fournisseurs, services, logistique). Le maintien et le développement du site laissent présager un effet de levier économique pour le département du Maine-et-Loire, notamment dans la montée en compétences, dans l’attraction des talents, et dans la structuration d’un écosystème local autour des technologies de pointe.

Avec JUPITER, l’Europe franchit un seuil technologique stratégique. Le fait qu’une entreprise française Atos, via Eviden, y contribue fortement, en concevant et en fabriquant une partie majeure de cette infrastructure exascale, témoigne que la souveraineté numérique n’est pas une promesse vaine. L’essentiel maintenant sera de transformer cet avantage en usages concrets, en applications industrielles, en formation et en filières durables.

