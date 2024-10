Gestion simplifiée des flottes mobiles avec Ubigi for Business

Transatel étend sa solution Ubigi for Business à l’international pour permettre aux entreprises de connecter et gérer leurs équipes mobiles à moindre coût. Une couverture 4G/5G dans plus de 200 destinations et une gestion simplifiée séduisent déjà des clients de renom.

Une solution mondiale pour les entreprises en déplacement

Lancée en octobre 2023 sur le marché français, la solution de connectivité Ubigi for Business de Transatel est désormais disponible à l’international. Cette offre permet aux entreprises de connecter leurs flottes d’appareils mobiles (smartphones, PC, tablettes et hotspots). Déployée dans plus de 200 destinations à travers le monde, elle garantit une connectivité sécurisée pour les collaborateurs en déplacement. Mieux encore, elle offre une alternative fiable aux réseaux Wi-Fi publics souvent vulnérables.

La gestion de la connectivité est simplifiée grâce à une plateforme centralisée. Elle permet aux entreprises de maîtriser leur consommation de données et d’optimiser les coûts d’itinérance. Ubigi for Business est déjà plébiscité par une trentaine de clients. Cela concerne, entre autres, des ONG, des cabinets d’avocats et des entreprises industrielles. Un cabinet d’avocats internationaux déclare : « Ubigi for Business nous a permis de simplifier la gestion de la connectivité de nos équipes en déplacement à l’international tout en réduisant nos coûts. La couverture mondiale, la compétitivité des tarifs ainsi que la facilité de déploiement du service ont été décisives dans notre choix. »

Une couverture mondiale et des économies substantielles

L’un des atouts majeurs de cette solution réside dans les économies qu’elle permet de réaliser sur les factures de roaming. C’est particulièrement intéressant en dehors de l’Union Européenne, où les coûts sont souvent élevés avec les opérateurs traditionnels. Marie-Julie Le Guen, Directrice des offres Ubigi chez Transatel, affirme : « Grâce à notre offre Ubigi for Business, certains de nos clients économisent jusqu’à 90% sur leurs factures de roaming. Ce combo sécurité et économies a déjà séduit de nombreuses entreprises. »

Depuis son lancement, Ubigi for Business continue d’attirer l’attention. La solution séduit non seulement les PME, mais également les grandes entreprises et institutions publiques. La flexibilité d’Ubigi et son déploiement simple s’adaptent parfaitement aux besoins croissants des entreprises. Elles peuvent garder leurs équipes connectées, même à l’étranger.

La 5G, un moteur de transformation pour la mobilité d’entreprise

La 5G représente une révolution dans le domaine de la connectivité mobile, notamment pour les professionnels en déplacement. Jacques Bonifay, Président et co-fondateur de Transatel, voit en elle une véritable opportunité. Il a confié : « Nous sommes convaincus que la 5G va faire bouger les lignes de la connectivité mobile professionnelle. » En effet, de plus en plus de fabricants de PC portables intègrent désormais des terminaux compatibles eSIM. Cela facilite l’adoption rapide de la solution Ubigi for Business au sein des entreprises.

Cette tendance est renforcée par la croissance du marché des solutions eSIM pour les voyageurs internationaux. Depuis son lancement en 2017, Ubigi a réussi à attirer près de 1,5 million de clients dans le monde. Cette solution semble donc répondre parfaitement aux besoins de connectivité des entreprises de toutes tailles, qu’elles soient dans le secteur public ou privé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.