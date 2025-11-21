Google Maps va vous laisser insulter les commerçants en anonyme

Google Maps lance les avis anonymes : critiquez librement votre resto ou votre coiffeur sans montrer votre nom.

L’application de cartographie la plus utilisée au monde autorise désormais les avis sous pseudonyme. Derrière un simple surnom et une photo choisie, chacun peut noter et commenter un commerce sans révéler son identité. Google présente cette fonction comme un moyen de protéger la vie privée et d’encourager des retours sincères, même sur des lieux sensibles comme un cabinet médical ou une administration.

La nouvelle règle du jeu et règlement de compte

Jusqu’à présent, tout avis publié sur Google Maps affichait le nom et la photo du compte Google. Désormais, les utilisateurs peuvent cocher une case dans leur profil et adopter un pseudo totalement différent.

Le lien avec le vrai compte reste enregistré en arrière-plan pour les modérateurs, mais le public ne voit plus que le surnom. Rien de surprenant, la décision provoque déjà des réactions contrastées.

Les commerçants, eux, retiennent leur souffle. Un mauvais avis peut déjà faire chuter la note moyenne et repousser la clientèle. Les restaurateurs et petits commerces, particulièrement dépendants des étoiles Maps, se préparent au pire.

Google Maps now lets reviewers use nicknames; will it result in an explosion of negative reviews? https://t.co/YRtC3aaWaB pic.twitter.com/BYN1OQYclV — Barry Schwartz (@rustybrick) November 20, 2025

Avant même cette mise à jour, le système de notation de Google Maps souffrait d’une réputation mitigée. N’importe qui pouvait noter n’importe quel lieu, même sans y avoir mis les pieds.

Les concurrents malveillants, les clients mécontents ou les trolls organisés ont toujours trouvé des failles. Créer un compte jetable prenait quelques secondes. La différence, aujourd’hui, réside dans la simplicité : plus besoin de compte secondaire, le pseudo officiel suffit.

Cette évolution arrive en même temps que d’autres nouveautés plus positives, comme les conseils générés par l’IA Gemini ou les listes de lieux tendance. Mais c’est bien la fonction pseudonyme et anonyme de Google Maps qui capte toute l’attention.

Avec cette quasi-anonymisation, les commerçants craignent une vague de critiques impulsives, écrites sous l’effet de l’émotion, sans possibilité d’identifier l’auteur pour dialoguer ou corriger une erreur.

Toutefois, Google anticipe ces craintes. L’entreprise assure que ses algorithmes, dopés à l’intelligence artificielle, détecteront mieux les avis frauduleux ou haineux.

Il sera possible de signaler des faux avis anonymes sur Google Maps. En outre, les réponses des propriétaires continueront d’apparaître sous chaque commentaire.

Pourtant, la modération peine déjà à suivre le volume colossal d’avis. Ajouter une couche d’anonymat pourrait encore compliquer la tâche.

Avant de rédiger un avis, activez l’option pour utiliser un nom et une photo différents de votre profil principal. Sur l’app Android ou iOS, ouvrez Google Maps et appuyez sur votre photo de profil en haut à droite.

Sélectionnez votre profil ou paramètres du profil puis cherchez l’option Utiliser un nom et une photo personnalisés pour les publications. Cochez la case pour l’activer, entrez un pseudo et téléchargez une photo générique.

Puis, sauvegardez. Votre vrai nom reste masqué pour les futurs avis.

Sur ordinateur, il suffit de se connecter sur maps.google.com puis cliquez sur votre photo de profil en haut à droite.

Choisissez Gérer votre profil Google ou directement Éditer le profil Maps. De là, veuillez activer Nom et photo personnalisés pour les publications, puis remplissez le pseudo et la photo, puis validez.

Petite astuce, choisissez un pseudo neutre pour éviter les suspicions, mais rien ne vous empêche d’être créatif si l’insolite vous tente. Avant de pouvoir faire des avis anonymes, Google Maps vérifie que le compte est réel, donc pas de faux profils jetables.

Voici quelques précautions et limites à prendre en compte. Google utilise l’IA pour détecter les faux ou abusifs. Un avis trop virulent pourrait être supprimé après revue.

Pas d’anonymat absolu ! Si signalé, Google peut relier l’avis à votre compte pour enquêter. Enfin, ces avis influencent les recherches GEO. Utilisez-les pour aider, pas pour nuire.

