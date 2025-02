« GPT-5 est plus intelligent que moi » : le patron d’OpenAI s’avoue vaincu par sa propre IA !

Selon le CEO d’OpenAI, Sam Altman, GPT-5 sera plus intelligent que la plupart des humains… y compris lui-même. Cependant, il estime que ceci est une excellente nouvelle. Découvrez pourquoi !

Même si Sam Altman dirige l’entreprise qui domine l’industrie de l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale, même lui n’est pas à l’abri de se faire remplacer par une IA.

Lors d’un panel de discussion auprès de la Technische Universität Berlin, le CEO d’OpenAI s’est exprimé au sujet de GPT-5 : la prochaine version très attendue du modèle de langage sur lequel repose ChatGPT.

Dans un premier temps, il a demandé qui parmi les personnes présentes dans le public pensait être plus intelligent que GPT-4. Il a ensuite demandé s’ils pensent qu’ils seront plus intelligents que GPT-5.

À la surprise générale, il a ensuite admis qu’il pense lui-même que cette IA va le surpasser : « je ne pense pas que je vais être plus intelligent que GPT-5 ».

