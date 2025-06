Les robots ont maintenant une peau, et ça donne la chair de poule

Les robots savent déjà voir, entendre, parfois parler… Mais sentir ? Jusqu’ici, leur sens du toucher était rudimentaire. Une équipe de Cambridge vient de changer la donne : ils ont créé une peau électronique monomatériau, capable de ressentir pression, chaleur, coupures et plus encore. Un exploit technique, une avancée tactile… et un pas de plus vers des machines à l’apparence (et au ressenti) de l’humain !

Les robots voient, entendent, parlent. Certains écrivent des romans, d’autres pilotent des voitures.

Mais s’il y a un sens que la technologie peine encore à reproduire, c’est bien le toucher. Ce sens primaire, intime, qui relie l’humain à son environnement en continu…

Le problème, c’est que le toucher n’est pas qu’un « bonus sensoriel » : c’est la condition de base pour manipuler, interagir, doser.

Dans une chaîne industrielle, une main robotique sans retour tactile risque d’écraser un objet fragile.

En chirurgie assistée, l’absence de sensation peut mener à une erreur irréversible. Dans une prothèse, elle prive l’utilisateur de toute connexion sensorielle avec le monde.

« Une IA sans peau, c’est un cerveau sans corps ». L’image peut sembler brutale, mais elle résume un retard criant : la robotique a trop longtemps ignoré le besoin d’incarner ses machines.

Ce retard, Cambridge est bien décidé à le rattraper. Avec l’UCL, une équipe de chercheurs vient de développer une peau électronique souple, composée d’un seul matériau.

Une sorte de gant semi-gélatineux qui recouvre une main robotique… et la rend capable de sentir.

Leur secret ? Un hydrogel conducteur, souple, bon marché, et surtout multifonction. Là où les anciennes peaux artificielles multipliaient les couches, les capteurs et les câblages, ce nouveau modèle fusionne toutes les fonctions dans un seul matériau.

Fini les patchworks électroniques : ici, la peau elle-même est le capteur. Elle ressent la pression, la chaleur, une coupure, une déformation.

Chaque contact modifie subtilement la conductivité interne du gel, un peu comme quand un frisson traverse notre épiderme.

Et le plus impressionnant, c’est que ce système ne repose sur aucun circuit rigide. Aucun composant fragile ou coûteux. Juste de la science des matériaux, de l’ingéniosité… et une belle dose de machine learning.

What if robots could really feel? 🤖🖐️@Cambridge_Eng researchers have developed a robotic 'skin' that allows robots to interact with the physical world in a more meaningful way.

The low-cost, durable material can take any shape and detect various types of touch – from taps and… pic.twitter.com/Up80WVJIDv

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) June 11, 2025