L’IA peut créer une réplique de votre personnalité : les chercheurs alertent

Des chercheurs de Stanford et Google DeepMind sont parvenus à créer des clones virtuels imitant à la perfection la personnalité, le comportement et les goûts et les valeurs de personnes réelles. Et il leur a suffi de 2 heures d’interview ! Une révolution pour le futur ?

Avez-vous déjà rêvé d’avoir un clone qui fait tout à votre place, pendant que vous vous reposez confortablement et laissez libre cours à vos envies ?

C’est désormais (presque) possible grâce à l’intelligence artificielle ! Il vous suffit d’accorder deux heures d’entretien à un modèle IA, et de vous laisser guider à travers une conversation.

Vous devez notamment répondre à des questions sur votre enfance, vos souvenirs les plus marquants, votre carrière, ou encore votre avis sur la politique d’immirgation…

Après cette discussion, votre réplique virtuelle sera fin prête à vous incarner en défendant vos valeurs et en partageant toutes vos préférences.

Il ne s’agit malheureusement pas pour l’instant d’un outil disponible pour le grand public, mais d’un projet de recherche mené par les chercheurs de Stanford et Google DeepMind.

2 heures suffisent pour créer votre clone IA

1/ Started with Generative Agents Last year, Stanford introduced generative agents in a simulated environment, where they formed relationships, created memories, and developed unique personalities. Now, this new paper takes this concept even further! pic.twitter.com/9WMS6mNBwx — MatthewBerman (@MatthewBerman) November 21, 2024

Menée par l’étudiant doctorant Joon Sung Park de Stanford, l’équipe a recruté 1000 personnes de différents âges, genres, races, régions, niveaux d’éducation et idéologies politiques. Chacun a été payé 100 dollars pour sa participation.

Pour créer un agent IA imitant une personne à la perfection, les chercheurs avaient besoin d’un moyen de distiller notre singularité dans un langage que les modèles IA peuvent comprendre.

C’est pourquoi ils ont choisi des entretiens qualitatifs. Pour cause, après avoir écrit un papier sur les agents génératifs en 2023, Park a été interviewé par de nombreux podcasteurs. Il s’est alors rendu compte que deux heures leur suffisaient pour bien le connaître.

De plus, les entretiens peuvent révéler des idiosyncrasies moins susceptibles d’apparaître sur un questionnaire. Le chercheur prend l’exemple d’une personne qui « aurait eu un cancer mais aurait finalement guéri l’an dernier ».

Une telle information peut en dire long sur le comportement et la vision d’une personne, mais serait difficile à obtenir par le biais d’un simple questionnaire.

Toutefois, outre les entretiens, une méthode alternative serait de faire appel à une entreprise créant des « jumeaux numériques ». Elles procèdent souvent en ingérant des données comme les emails de leurs clients.

Cela nécessite cependant beaucoup de données pour répliquer la personnalité d’une personne. Comme vous allez le voir, l’étude montre que les interviews peuvent être beaucoup plus efficaces…

Des répliques virtuelles similaires à 85%

A partir des entretiens, l’équipe a créé des répliques de ces personnes sous forme d’agents IA. Mais à quel point ces clones virtuels étaient-ils fidèles ?

Pour le savoir, les participants ont ensuite été soumis à des tests de personnalités, à des questionnaires sociaux, et à des jeux de logique. Chaque test a été effectué deux fois, avec deux semaines d’intervalle.

Par la suite, les agents ont dû compléter les mêmes exercices. A la stupéfaction générale, les résultats se sont révélés similaires à 85% !

Une innovation qui s’inscrit dans la révolution des agents IA

Ces agents de simulation sont légèrement différents des agents IA présentés comme la nouvelle révolution de 2025 par les différents leaders de l’industrie de l’IA.

On parle là de modèles conçus pour faire des choses à votre place. Ils sont par exemple capables de réserver vos billets d’avion, de faire des achats sur le web ou de réserver un rendez-vous.

Après Salesforce en septembre 2024 et Anthropic en octobre avec la fonctionnalité Computer Use pour Claude, Microsoft a dévoilé Magentic-One en novembre.

De son côté, Google s’apprête à dévoiler l’agent Jarvis en décembre et OpenAI devrait lancer son propre agent Operator en janvier 2025.

Néanmoins, malgré les différences entre ces deux types d’agents, ils partagent un socle commun. Selon le professeur John Horton du MIT, on peut s’attendre à ce que la recherche sur les agents de simulation comme ceux de l’étude permette de créer de meilleurs IA agents de manière générale.

Il a lui-même créé une entreprise visant à mener des recherches en utilisant des participants simulés par IA, et estime que « cette étude montre comment vous pouvez adopter une approche hybride en utilisant de vrais humains pour générer des profils pouvant être utilisés dans des simulations ».

Une solution pour mener des études sociologiques immorales

Alors, quel pourrait-être l’intérêt d’une telle application de l’IA ? Appelés « agents de simulation », ces répliques IA ont pour but premier d’aider les chercheurs à mener des études dans les sciences sociales et d’autres domaines.

Cela pourrait s’avérer tout particulièrement utile pour les études qui seraient chères, difficiles ou immorales à mener avec de vrais sujets humains.

S’il est possible de créer des modèles IA se comportant comme des vraies personnes, il devient possible de les utiliser pour tester tout et n’importe quoi.

Par exemple, on pourrait les utiliser pour vérifier dans quelle mesure les interventions sur les réseaux sociaux aident à combattre la désinformation, ou quel comportement provoquent les embouteillages.

Vers un futur où les IA feront des choix à votre place ?

8/ A Glimpse Into Future Applications Video games: NPCs with rich backstories and evolving personalities. Research: Testing new policies in AI societies instead of on people. Training: Personalized agents for education or simulations. pic.twitter.com/QGWqeMMntl — MatthewBerman (@MatthewBerman) November 21, 2024

Toutefois, leur potentiel va beaucoup plus loin. Selon Park, « si vous pouvez avoir un groupe de mini-vous qui courent partout et prennent réellement les décisions que vous auriez prises, je pense que c’est le futur »…

L’étude présente des limites. Les méthodes d’évaluation employées par l’équipe pour tester la fidélité des agents IA sont plutôt basiques.

Elles incluent notamment le General Social Survey (Enquête Sociale Générale) qui consiste à collecter des informations sur la démographie, le bonheur ou le comportement d’une personne.

Ils ont aussi évalué les traits de personnalité « Big Five » : ouverture à l’expérience, conscience professionnelle, extraversion, amabilité et névrosisme.

Couramment utilisés dans la recherche en sciences sociales, ces tests n’ont pas la prétention de capturer tous les détails uniques qui font de nous ce que nous sommes.

De plus, les agents IA n’étaient pas aussi bons pour imiter leurs humains dans tests comme le « jeu du dictateur ». Ce dernier sert à évaluer la façon dont les participants considèrent les valeurs comme la justice.

En outre, malgré ses avantages potentiels, cette technologie présente aussi d’importants risques. Tout comme les IA de génération d’image ont facilité la création de DeepFakes, les agents IA pourraient être utilisés pour l’usurpation d’identité sur internet.

Un cybercriminel pourrait créer une réplique de vous-même pour vous faire dire ou autoriser des choses sur internet à votre insu…

Je pense personnellement que les agents IA pourront bientôt s’occuper d’une majorité de tâches contraignantes à notre place, et vont beaucoup améliorer notre qualité de vie ! Si cette étude vous intéresse, vous pouvez la consulter sur arXiv en suivant ce lien.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à laisser un agent IA parcourir le web à votre place et prendre des décisions importantes ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.