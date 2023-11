Il manque plus de 4 millions d’experts en cybersécurité : du jamais vu

La cybersécurité est aujourd’hui au cœur des préoccupations mondiales, mais il manque cruellement de professionnels qualifiés pour relever ce défi. Selon l’ISC2, le besoin en experts en cybersécurité atteint un niveau record, avec plus de 4 millions de professionnels nécessaires dans le monde entier.

Dans le vaste et complexe domaine de la technologie de l’information, un cri d’alarme retentit à travers le monde : il manque désormais plus de 4 millions d’experts en cybersécurité. Cette pénurie, sans précédent dans l’histoire du numérique, met en lumière les enjeux cruciaux de la sécurité informatique et la nécessité de combler ce déficit.

L’appel mondial pour les experts en cybersécurité

Selon l’ISC2, la demande pour les experts en cybersécurité a atteint des niveaux record. Il faudrait près de 4 millions de ces professionnels pour sécuriser adéquatement l’espace numérique mondial. Cette statistique alarmante a connu une hausse de 13 % par rapport à l’année dernière. Elle révèle une vérité inquiétante : la cybersécurité doit être doublée pour satisfaire les besoins croissants.

Clar Rosso, le PDG de l’ISC2, pointe un problème plus profond : chaque entreprise, quelle que soit sa taille, nécessite des personnes avec une expertise pointue en cybersécurité. Malheureusement, plusieurs d’entre elles n’ont pas encore pris la mesure de ces enjeux, ignorant souvent les risques jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Les certifications telles que le CISSP de l’ISC2, qui sont parmi les plus recherchées dans le domaine, s’avèrent cruciales. Elles servent de garantie que les experts en cybersécurité sont non seulement compétents. Ils restent à jour avec les menaces évoluant constamment, en partie à cause de technologies émergentes comme l’intelligence artificielle.

A record high 4 million cybersecurity professionals are needed worldwide, according to @ISC2. The cyber organization’s CEO says that’s still not enough. https://t.co/XvKHkvbHQO — FORTUNE (@FortuneMagazine) November 1, 2023

Un paysage menaçant en manque de défenseurs

Le tableau que peint l’étude annuelle de l’ISC2 est sombre : trois quarts des experts en cybersécurité jugent que le paysage des menaces actuel est le plus difficile à gérer depuis cinq ans. Moins de la moitié estiment que leur organisation possède les ressources nécessaires pour affronter ces menaces dans les prochaines années.

Cependant, au lieu de renforcer leurs équipes, presque la moitié des entreprises ont connu des licenciements ou des restrictions budgétaires. Ces mesures ont un impact direct sur la productivité, le moral, ainsi que sur la formation et la sensibilisation à la cybersécurité.

Le rapport d’IBM sur le coût des violations de données résonne de manière similaire. Il indique que malgré les pertes financières et de réputation, certaines entreprises hésitent encore. Elles hésitent à investir dans leur défense cybernétique. Cette réticence met en lumière un paradoxe où la rentabilité est souvent priorisée au détriment de la gestion des risques cybernétiques.

De plus, les petites entreprises, particulièrement vulnérables, manquent souvent d’experts en cybersécurité, ce qui les expose à des risques considérables. La cybersécurité dépasse le cadre des entreprises pour devenir une question de défense nationale et de sécurité économique.

La formation et la certification comme solutions

Face à ce défi, l’ISC2 a pris l’initiative d’offrir un accès gratuit à des cours et examens certifiés en cybersécurité. L’objectif est d’encourager un million de personnes à se lancer dans ce champ professionnel. En un an, 345 000 personnes se sont inscrites, et 36 000 ont déjà été certifiées.

Cette stratégie est renforcée par des universités et des entreprises intégrant des certifications pour répondre aux attentes du marché. Ces formations visent à préparer les étudiants sur le plan technique. Elles développent également des compétences en communication et en pensée critique. Ces compétences sont essentielles dans la lutte contre les cybermenaces.