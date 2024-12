« Ne recrutez plus d’humains » : ces pubs terrifiantes pour l’IA inondent les Etats-Unis

San Francisco vit un véritable choc. Une campagne publicitaire provocante envahit la ville avec un message glaçant : « Arrêtez d’embaucher des humains ». Artisan, une startup d’IA, est à l’origine de cette initiative.

La peur de voir les emplois humains remplacés par des robots et l’intelligence artificielle grandit. Une affiche dans un abri de bus avec les mots « Stop hiring humans » (Arrêtez d’embaucher des humains) et « The era of AI employees is here » (L’ère des employés IA est là) a enflammé les réseaux sociaux. Alors que certains craignent pour leur avenir professionnel, d’autres espèrent que ce n’est qu’une blague publicitaire.

Des panneaux ironiques s’adressent aux travailleurs

Depuis que cette campagne a éclaté, les critiques affluent. Les panneaux affichent des slogans glaçants tels que : « Arrêtez d’embaucher des humains » ou encore « Les artisans ne se plaindront jamais de l’équilibre vie-travail ». Dans le but de promouvoir un agent commercial automatisé, Artisan semble réduire la valeur du travail humain.

Effectivement, les visuels étranges, comme l’avatar humanoïde d’« Ava », ajoutent une touche d’inquiétude. De même, ces publicités paraissent insensibles au contexte social de San Francisco, une ville marquée par le sans-abrisme et les inégalités croissantes. Alors selon les critiques, cette stratégie reflète une vision froide de la technologie.

D’ailleurs, ces affiches banalisent l’impact de l’automatisation sur les emplois humains. Étant donné l’état actuel du marché du travail, ce message choque une grande partie de la population.

D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, les critiques sont virulentes. Par exemple, sur Reddit, des utilisateurs dénoncent un « cauchemar dystopique ».

Par rapport à d’autres campagnes, celle-ci divise fortement. Sur X (anciennement Twitter), un internaute s’est exclamé : « Que faisons-nous en tant qu’espèce ? ».

Pourtant, le PDG de 23 ans d’Artisan, Jaspar Carmichael-Jack, assume totalement le côté cyberpunk de sa campagne. Selon lui, « l’IA est parfois dystopique, car elle change la façon dont fonctionne le monde ». Certes, ces propos ajoutent une certaine perspective, mais ils ne suffisent pas à calmer les réactions négatives.

Une affiche particulière a suscité une vague d’indignation. On y voit un sans-abri devant un panneau proclamant : « Arrêtez d’embaucher des humains ». Or, cette juxtaposition illustre une fracture sociale croissante. Après tout, elle amplifie l’idée que la technologie ignore les conséquences humaines.

En voyant ces images pour la première fois, j’ai ressenti une gêne profonde. Comment peut-on en arriver à banaliser ainsi la précarité humaine ? Pour moi, cela reflète une vision déconnectée de la réalité, où la technologie semble primer sur l’humain.

D’après le PDG, Artisan a vu une « escalade folle » de sa notoriété. Certes, l’approche est controversée, mais elle fonctionne. Et selon l’entreprise, leurs ventes ont augmenté grâce à cette initiative audacieuse.

Dans le but de captiver l’attention, cette campagne brise les conventions. « On n’attire pas les regards avec des messages ennuyeux », explique le PDG. De l’autre côté, cette stratégie met en lumière une tendance plus large. Depuis que l’IA progresse, remplacer les humains devient un sujet central pour de nombreuses entreprises.

