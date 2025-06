Oh, maintenant ils volent : voici le premier robot humanoïde à jet-pack

Des chercheurs italiens ont réussi à créer un robot humanoïde qui vole grâce à un jet-pack. Cette innovation séduit par ses capacités.

On s’attend toujours à de belles avancées dans le domaine de la robotique. Mais cette fois, les experts ont sorti le grand jeu. Une équipe italienne a mis au point un robot humanoïde capable de décoller dans les airs grâce à un jet-pack. Baptisé IRonCub3, il est le tout premier de son genre. C’est un vrai bijou de technologie.

Un robot humanoïde à jet-pack concentré d’avancée technologique

Cela fait près de deux ans que l’institut italien de technologie (ITT) penche sur IRonCub3. Pendant ce temps, l’équipe a mené plusieurs essais en vol. Aujourd’hui, le projet voit enfin le jour. Le robot humanoïde équipé d’un jet-pack est prêt à s’envoler.

IRonCub3 est fait pour opérer dans des environnements réels en utilisant la mobilité aérienne. Il a réussi à décoller à environ 50 centimètres du sol, tout en gardant son équilibre pendant le vol. Ayant une structure semblable à celle d’un humain, ce robot s’inspire directement d’Iron Man.

Pourtant, contrairement à ce héros de fiction, le robot ne plane pas grâce à des superpouvoirs. Ce qui le fait décoller, ce sont ses caractéristiques. En effet, IRonCub3 intègre un jet-pack à deux moteurs dans le dos, ainsi qu’un propulseur sur chaque bras.

Il pèse environ 70 kg et est en mesure de générer une puissance impressionnante de 1 000 newtons. En plus, sa température d’échappement dépasse les 600 degrés.

Une configuration améliorée

Stabiliser IRonCub3 n’a pas été facile pour les chercheurs italiens. Puisque contrairement aux drones classiques, il a des bras et des jambes. Ce qui veut dire que son aérodynamisme change tout le temps, et son centre de gravité bouge aussi. C’est pour ça que l’équipe de l’ITT a dû améliorer plusieurs points par rapport aux anciens prototypes.

« Cette recherche est radicalement différente de la robotique humanoïde traditionnelle et nous a obligés à faire un bond en avant substantiel par rapport à l’état de l’art » a déclaré Daniele Pucci, chef du laboratoire d’intelligence artificielle mécanique à l’ITT.

L’équipe a donc ajouté des systèmes de vol plus performants. Elle a aussi intégré des outils capables d’analyser l’aérodynamisme en temps réel. Grâce à l’IA, IRonCub3 peut donc s’adapter aux vents turbulents et aux mouvements de ses membres pendant qu’il vole.

C’est-à-dire que le robot ajuste sa position et son altitude au fur et à mesure. En plus, il a été conçu pour supporter des conditions extrêmes, que ce soit en température ou en aérodynamique.

Ce projet marque une avancée majeure vers la robotique multimodale. Puisque IRonCub3 combine marche au sol et vol maîtrisé. L’équipe a collaboré avec l’École polytechnique de Milan pour tester le robot en soufflerie. Et avec l’Université de Stanford pour tout ce qui concerne l’intelligence artificielle.

Certes, un robot de ce type pourrait bientôt servir dans des missions importantes, comme le secours après une catastrophe naturelle. Ou pour atteindre des endroits où l’accès humain est impossible.

