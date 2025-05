PSG vs Inter : l’IA révèle qui va gagner la Champions League (ChatGPT, Grok, Gemini…)

Et si les vrais experts ne portaient pas de crampons, mais tournaient à plein régime sur des serveurs NVIDIA ? À l’approche de la finale PSG – Inter Milan, prévue le 31 mai 2025, nous avons interrogé 5 IA de pointe pour savoir laquelle des deux équipes soulèvera la coupe de la Ligue des Champions. Résultat : un surprenant consensus… et un verdict sans appel ! Cocorico ?

Souvenez-vous. En janvier 2025, j’avais demandé à toutes les IA de prédire les résultats des premiers matchs de la Champions League.

Depuis, près de six mois se sont écoulés. D’une part, l’intelligence artificielle a beaucoup évolué. D’autre part, nous sommes enfin arrivés à l’heure de la grande finale.

Toutes les équipes habituées à remporter ce tournoi, comme le Real Madrid, Liverpool ou le Bayern de Munich ont été éliminées.

Contre toute attente, ce dernier match opposera donc le PSG à l’Inter Milan. En tête de leurs ligues nationales respectives, ils s’affronteront le 31 mai 2025.

Si l’Inter a déjà remporté 3 Ligues des Champions dans son histoire, le PSG pourrait bien réussir cet exploit pour la toute première fois.

Il deviendrait donc le deuxième club français à remporter la CL, après l’Olympique de Marseille en 1993… contre AC Milan !

La finale a été atteinte par le Stade de Reims en 1956 et 1959, par l’AS Monaco en 2004, et par le PSG en 2020, mais aucune n’a réussi à gagner cette ultime épreuve.

Autant dire que les fans français ont tous le souffle coupé et attendent impatiemment ce match en espérant que Marquinhos et ses coéquipiers triomphent de Lautaro Martinez et ses sbires…

Alors deux questions se posent : Paris est-elle assez magique pour transformer l’exploit… et l’intelligence artificielle est-elle capable de le prédire ?

Pour le savoir, nous avons interrogé cinq des IA les plus avancées du marché : ChatGPT, xAI Grok, Google Gemini, Meta AI, et DeepSeek. Voici leurs pronostics !

ChatGPT-4o : Paris, l’heure du sacre

Premier à être interrogé, ChatGPT-4o a livré une analyse rigoureuse et très structurée. L’IA d’OpenAI a commencé par disséquer le parcours européen de chaque équipe, puis a croisé données statistiques, forme du moment, compositions type, et dynamiques psychologiques.

Selon elle, le PSG aborde la finale avec un léger avantage, fort d’un triplé national en ligne de mire et d’un effectif en pleine confiance.

Les recrues comme Kvaratskhelia, les éclairs de Dembélé et la solidité de Donnarumma sont pointés comme des clés décisives.

En face, l’Inter impressionne par sa résilience, notamment après avoir éliminé le Bayern et Barcelone dans des matchs à haute attention. Mais elle semble moins armée sur le plan collectif selon ChatGPT.

Cette IA penche donc pour une victoire parisienne 2-1 après prolongation, à l’issue d’un match serré, mais où la profondeur de banc et l’expérience de Luis Enrique feraient la différence !

ChatGPT o3 : un match ouvert, Paris légèrement devant

Moins lyrique, plus chiffré, ChatGPT o3 adopte une posture de Data Scientist froidement analytique. Il a passé au crible les derniers matchs, les statistiques offensives / défensives, les absences, les cotes implicites des bookmakers et même la météo prévue à Munich.

Résultat de ce calcul ? Un léger avantage pour le PSG, à qui l’IA a attribué 57% de chances de soulever la coupe (mais seulement 45% de gagner dans le temps réglementaire).

Elle identifie plusieurs « matchs-ups » tactiques clés, notamment le couloir Hakimi vs Dimarco, et le duel au milieu entre Vitinha et Barella.

Selon elle, la profondeur de l’effectif parisien pourrait faire la différence face à une Inter solide, mais moins explosive.

Le score le plus probable selon elle serait à nouveau de 2 à 1 pour le PSG, avec des buts de Dembélé et Ramos côté français, Lautaro pour les italiens.

Grok : analyse à 360 degrés, conclusion identique

Du côté de Grok, l’IA made in xAI / Elon Musk, le style est plus académique, mais la profondeur d’analyse impressionne.

Avec le mode Deep Research activé, l’outil a déroulé un exposé en neuf parties, croissant des données de performance, des statistiques fines, les bilans d’arbitres, les historiques de confrontation et même les paris les plus courants sur les réseaux sociaux.

Le diagnostic est clair : avantage Paris, malgré la robustesse tactique de l’Inter. Grok insiste sur la jeunesse et l’intensité du PSG, capable selon lui d’étouffer l’Inter sur la durée.

Il identifie Dembélé, Kvaratskhelia et Barcola comme les clés offensives pour percer le 3-5-2 italien, tout en soulignant la capacité de réaction des milanais via Lautaro ou Acerbi sur coup de pied arrêté.

Le duel entre la possession parisienne et les contres nerazzurri est au cœur de son analyse. Il souligne aussi que l’absence possible de Çalhanoğlu ou Pavard pourrait déséquilibrer l’Inter.

Son pronostic final : PSG 2-1 Inter, mais dans le temps réglementaire cette fois-ci. Mais Grok nuance : un nul 1-1 avec prolongation est tout à fait plausible, surtout si le PSG rate son entame comme face à Arsenal.

Selon Grok, le pari recommandé est donc « PSG gagne ou nul » (double chance), ou « PSG et plus de 2,5 buts ».

Meta AI : une victoire… par « génie individuel »

Moins détaillée que ses concurrentes, l’IA de Meta adopte une approche plus factuelle et synthétique. Elle confirme les compositions probables (Donnarumma, Hakimi, Ramos, Barcola côté PSG; Sommer, Pavard, Lautaro côté Inter).

Elle rappelle aussi les parcours respectifs : Liverpool, Villa et Arsenal pour Paris, Feynoord, Bayern, Barça pour Mila. Elle avance ensuite un verdict clair : l’avantage penche pour le PSG.

Selon l’IA de Zuckerberg, c’est l’efficacité du milieu parisien et la créativité du trio offensif qui font toute la différence. Toutefois, elle ne rentre pas dans les subtilités tactiques.

Ce qu’elle retient, c’est le potentiel de « moments individuels de génie » pour trancher une rencontre équilibrée. Une lecture un peu romantique… mais qui colle souvent à la réalité des finales.

Score final attendu : un sobre et efficace 2-1 pour Paris, sans prolongation.

DeepSeek : rigueur froide, même pronostic

DeepSeek se distingue par sa précision quasi clinique. L’IA chinoise passe au crible toutes les variables : temps passé mené, ratio buts/matchs, dynamique des derniers résultats, efficacité offensive, profondeur de banc… et ne laisse rien au hasard.

Elle souligne un contraste net : le PSG mise sur un trio offensif fulgurant (Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola), tandis que l’Inter repose sur une structure défensive rodée et une capacité à « endormir » le match avant de frapper sur coup de pied arrêté.

Cette IA asiatique imagine un scénario où l’Inter résiste, égalise, mais finit par plier en prolongation face à l’intensité et la fraîcheur du banc parisien. Là encore, le score 2-1 pour le PSG est retenu comme le plus probable.

Son pari recommandé : « les deux équipes marquent » ou « plus de 2,5 buts », avant un penchant pour le PSG sur la durée.

Verdict : et le gagnant est…

Cinq intelligences artificielles ont donc été soumises au même test, et le consensus est quasi total.

Toutes voient Paris soulever enfin la coupe aux grandes oreilles. Trois d’entre elles prévoient un succès dans le temps réglementaire, deux envisagent un match accroché qui se joue en prolongations.

Bien sûr, le football reste imprévisible. Mais si la vérité sort des bouches de silicium, Paris pourrait bien faire la fête ce samedi soir…

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel est votre pronostic ? Utilisez-vous l’IA pour faire des paris sportifs ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.