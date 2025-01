J’ai dit à toutes les IA de prédire la Champion’s League : voici les pronos de ChatGPT, Grok, Gemini…

L’IA peut-elle vous rendre riche en prédisant les résultats des matchs de foot ? Pour le savoir, on a demandé à ChatGPT, Grok, Gemini, Claude et LeChat leurs pronos pour la Ligue des Champions ! Découvrez le résultat !

Gagner des paris requiert de la chance, de l’intuition, mais aussi de l’analyse. Or, quoi de mieux qu’une IA pour analyser de nombreuses statistiques et autres données ?

Afin de vérifier si l’intelligence artificielle peut prédire les résultats des matchs de foot, j’ai décidé de la mettre à l’épreuve sur la septième journée de Ligue des Champions du 21 et 22 janvier 2025.

Pourquoi la Champions League ? Non seulement car il s’agit de la compétition interclubs la plus populaire et prestigieuse, mais aussi parce qu’elle est réputée comme plus facile à prédire dans les premières phases.

L’écart entre les meilleurs clubs d’Europe et les outsiders est souvent marqué, et les grandes équipes libèrent généralement tout leur potentiel pour tenter de gagner la « coupe aux grandes oreilles ».

Alors, une IA peut-elle fournir les bons pronostics ? Et surtout, quel chatbot IA est le meilleur pour cet exercice ? Afin de le savoir, j’ai donné le même prompt à ChatGPT, Anthropic Claude, xAI Grok, Google Gemini et le petit français Mistral LeChat.

Je leur ai demandé d’analyser chaque match de Champions League du 21 et 22 janvier 2025, et de me fournir leurs pronostics en les classant du plus facile au plus difficile à prédire. Voici le résultat !

OpenAI ChatGPT-4o prédit la victoire de Stuttgart

Commençons par ChatGPT, le chatbot le plus connu et réputé comme l’un des plus performants. Pour ce test, j’ai utilisé la version payante ChatGPT Plus et le modèle 4o connecté à internet.

Selon lui, les matchs les plus faciles à prédire pour le 21 et le 22 janvier 2025 sont :

Slovan Bratislava vs Stuttgart (victoire de Stuttgart)

RB Leipzig vs Sporting CP (victoire de Leipzig)

Chakhtar Donetsk vs Stade Brestois 29 (victoire du Chakhtar)

Atalanta vs Sturm Graz (victoire de l’Atalanta)

Arsenal vs Dinamo Zagreb (victoire d’Arsenal)

Real Madrid vs FC Salzbourg (victoire du Real Madrid)

Pour ces analyses, ChatGPT semble s’être principalement basé sur le rapport de force traditionnel entre les différents clubs.

Toutefois, lorsque je lui ai demandé ses sources, il a expliqué avoir consulté des sites spécialisés dans le football comme WhoScored, Opta Sports, FiveThirtyEight, FlashScore et Soccerway.

Il a aussi consulté les sites d’actualité sportive tels que BBC Sport, Sky Sports et L’Équipe, ou les sites de cotes et tendances des paris comme Bet365 Trends, OddsChecker et Pinnacle Sports.

Les réseaux sociaux et déclarations officielles des clubs et joueurs ont aussi été visités pour comprendre la motivation et les tensions éventuelles, ainsi que les calendriers des compétitions pour évaluer la fatigue ou les priorités des équipes.

Curieusement, ChatGPT a jugé que la victoire de Shakthar Donetsk contre Brest est l’une des plus faciles à prévoir, malgré le fait que la cote soit à 2,75 (contre 2,65 pour Brest).

De même, il est quasiment sûr que Leipzig va l’emporter sur Sporting Portugal. Pourtant, sa cote est à 2,85 contre 2,35. Au contraire, il estime que le match Liverpool vs Lille est difficile à prédire, alors même que la cote de Liverpool est à 1,27 contre 10,50 pour Lille.

S’agit-il d’une erreur de compréhension, ou au contraire d’une capacité analytique surpassant celle des bookmakers et de la plupart des fans (88% des parieurs de Winamax ont misé sur Liverpool) ?

Réponse ce soir et demain, mais comme vous allez le voir dans la suite de cet article, ce n’est pas la seule IA à avoir fait ce choix étonnant…

Anthropic Claude fait confiance à Arsenal

Si Claude est souvent considéré comme l’un des grands rivaux de ChatGPT, je dois préciser que j’ai utilisé la version gratuite 3.5 Sonnet. Or, celle-ci n’est pas connectée à internet et l’IA se base donc uniquement sur les données historiques pour ses analyses.

Voici les matchs les plus faciles à prédire selon le chatbot d’Anthropic :

Arsenal vs Dinamo Zagreb (victoire d’Arsenal)

Liverpool vs Lille (victoire de Liverpool)

Atalanta vs Sturm Graz (victoire de l’Atalanta)

Celtic vs Young Boys (victoire du Celtic)

L’intelligence artificielle s’est principalement basée sur le niveau d’expérience des différents clubs en Champions League, et précise d’ailleurs qu’il est important de consulter leur niveau de forme actuelle.

Son analyse est donc moins pertinente que celle des chatbots connectés à internet, mais nous ne serons pas en mesure de tester la version payante 3.5 Opus…

Google Gemini reste fidèle à Liverpool

Selon Gemini, l’IA de Google, les matchs les plus prévisibles sont :

Liverpool vs Lille (victoire de Liverpool)

Real Madrid vs FC Salzbourg (victoire du Real Madrid)

Arsenal vs Dinamo Zagreb (victoire d’Arsenal)

Slovan Bratislava vs Stuttgart (victoire de Stuttgart)

Atalanta vs Sturm Graz (victoire de l’Atalanta)

Club Bruges vs Juventus (victoire de la Juventus)

AC Milan vs Girona (victoire de l’AC Milan)

Leipzig vs Sporting (victoire de Leipzig)

Tout comme Claude, Gemini explique ne pas s’être appuyé sur internet, mais uniquement sur les informations de sa base de données internes.

Il s’est donc basé sur la connaissance générale des équipes, l’historique des clubs, leurs forces et faiblesses, sur les résultats récents, et sur le contexte des matchs.

xAI Grok se range avec le Celtic Glasgow

L’IA d’Elon Musk, Grok, disponible sur le réseau social X, propose des pronostics assez différents des autres chatbots.

Ce décalage s’explique peut-être par le fait que Grok s’est basé sur de nombreux sites web, comme le montre la liste impressionnante de sources qu’il indique.

D’après lui, les matchs les plus prévisibles de cette journée sont :

Celtic vs Young Boys (victoire du Celtic)

Etoile Rouge vs PSV (victoire du PSV)

Slovan Bratislava vs Stuttgart (victoire de Stuttgart)

Atalanta vs Sturm Graz (victoire de l’Atalanta)

RB Leipzig vs Sporting CP (victoire de Leipzig)

Chakhtar Donetsk vs Stade Brestois 29 (victoire du Chakhtar)

Sparta Prague vs Inter Milan (victoire de l’Inter Milan)

Arsenal vs Dinamo Zagreb (victoire d’Arsenal)

Monaco vs Aston Villa (match nul)

Real Madrid vs FC Salzbourg (victoire du Real Madrid)

Selon Grok, le classement est basé sur une évaluation des performances récentes, sur la forme actuelle des équipes, et sur leur expérience en compétition européenne.

Étonnamment, le chatbot recommande d’inclure ces 10 matchs dans un pari combiné. Il est donc plus audacieux que les autres IA, mais cette impertinence est ce qui caractérise souvent Grok à l’instar de son créateur…

Mistral LeChat supporte le Bayern de Munich

J’ai voulu inclure le chatbot français Mistral LeChat à ce test. Malheureusement, comme Gemini et Claude, il ne se base pas sur des sites internet pour établir ses prédictions.

Ses analyses reposent sur les performances historiques et les différences de niveau entre les équipes. Il estime que les matchs les plus faciles à prédire sont ceux avec une différence claire de niveau entre les clubs.

D’après lui, les matchs les plus faciles à prédire sont :

Feyenoord vs Bayern Munich (victoire de Bayern Munich)

AC Milan vs Girona (victoire de Milan)

Real Madrid vs Salzbourg (victoire de Real Madrid)

Arsenal vs Dinamo Zagreb (victoire d’Arsenal)

Sparta Prague vs Inter Milan (victoire d’Inter Milan)

Conclusion : all-in sur Stuttgart ?

En comparant les prédictions de ces 5 chatbots IA, on constate que les pronostics sont similaires et que les mêmes équipes sont annoncées gagnantes. C’est au niveau du classement par prévisibilité que la différence se fait.

Si l’on synthétise les différentes analyses, on peut déduire que la victoire de Stuttgart est la plus facile à prévoir. Il s’agit d’une cote à 1,24, contre 11 pour le Slovan Bratislava.

Les autres victoires qui semblent faire consensus sont celles de l’Atalanta, du RB Leipzig, du Chakhtar Donetsk, d’Arsenal et du Real Madrid. Si vous faites un pari combiné avec ces six matchs, la cote atteint environ 13,70.

En revanche, les IA estiment qu’il est risqué de miser sur les matchs Étoile Rouge vs PSV Eindhoven, Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen, Monaco vs Aston Villa, Benfica vs Barcelone, Feynoord vs Bayern Munich, et PSG vs Manchester City.

Quoi qu’il en soit, rappelons que le football comporte toujours une part d’incertitude et qu’aucun pari n’est jamais sûr à 100%. Soulignons aussi à nouveau que 3 des 5 IA passées en revue n’ont pas utilisé internet pour leurs pronostics !

Personnellement, je suis plus convaincu par la méthodologie de xAI Grok qui a multiplié les sources d’informations issues d’internet pour faire ses analyses détaillées et fournir ses pronostics moins « téléphonés » que ceux des autres IA…

Rendez-vous dans deux jours sur LeBigData, pour découvrir quels pronostics étaient corrects et quelle IA a eu la meilleure vision !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel chatbot a fourni les meilleurs pronostics ? Allez-vous lui faire confiance pour parier sur les matchs de Champions League ? Partagez votre avis en commentaire !

