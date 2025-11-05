SAP et Snowflake unissent leurs forces pour connecter données et IA

SAP et Snowflake viennent d’unir leurs forces. L’un règne depuis des décennies sur les logiciels d’entreprise. L’autre est devenu une référence en matière de cloud et d’intelligence artificielle.

Ensemble, ils veulent permettre aux organisations d’exploiter tout le potentiel de leurs données, sans perdre une seule seconde à jongler entre les systèmes. Leur nouvelle offre est baptisée SAP Snowflake pour SAP Business Data Cloud.

Si vous ne l’avez pas encore deviné, cette dernière vise à fusionner la précision des données métier de SAP avec la puissance d’analyse et d’IA de Snowflake.

Qu’implique cette collaboration ?

Grâce à cette collaboration, la solution SAP Business Data Cloud (SAP BDC) est reliée à Snowflake AI Data Cloud. Ce qui crée un environnement unique où les données circulent librement.

Christian Kleinerman, vice-président produit chez Snowflake, parle d’un écosystème capable de connecter les données critiques au contexte métier sans efforts. Pour les utilisateurs, cela signifie une innovation plus rapide, des applications plus intelligentes et une exploitation fluide de l’IA à grande échelle.

Concrètement, SAP Snowflake enrichit SAP BDC avec les fonctions d’IA, d’analyse et d’ingénierie de données propres à Snowflake. Et puisque les deux géants misent sur une interopérabilité totale, il devient possible d’unifier les données SAP et non-SAP sans copie. Ce, en assurant un traitement fluide et transparent. Le tout, dans un cadre sécurisé.

SAP Snowflake : quel intérêt pour votre entreprise ?

Ce partenariat ouvre la voie à un nouveau type de gouvernance des données, plus agile et plus intelligent. En s’appuyant sur des données sémantiquement riches, les entreprises peuvent créer des agents d’IA qui comprennent réellement leur environnement métier. Résultat : des applications plus pertinentes, mieux contextualisées et plus fiables.

SAP Snowflake permet aussi d’harmoniser l’ensemble des données de l’entreprise, qu’elles proviennent d’un système SAP ou non. Cette vision unifiée simplifie la modélisation et améliore la précision des analyses. En prime, les coûts liés au stockage et à la duplication des données sont réduits.

Irfan Khan, président de SAP Data and Analytics, décrit cette alliance comme un pas vers une expérience unifiée. Selon lui, combiner la robustesse des processus SAP avec la modernité du cloud Snowflake revient à bâtir un socle solide pour la prochaine génération d’entreprises data-driven.

Un partenariat déjà mis à l’épreuve

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca fait partie des premiers à profiter de ce partenariat. L’entreprise, qui mise beaucoup sur les données pour accélérer ses recherches, y voit un atout stratégique. Russell Smith, vice-président de la transformation ERP, affirme que cette collaboration facilite l’accès aux informations en temps réel. Selon lui, chaque minute gagnée peut avoir un impact sur les progrès médicaux.

Ce témoignage illustre bien la promesse du duo SAP-Snowflake : rendre les données non seulement accessibles, mais surtout exploitables à grande échelle. Grâce à SAP Business Data Cloud Connect pour Snowflake, les clients peuvent connecter leurs instances existantes et profiter d’un partage bidirectionnel sans copie.

Les équipes techniques peuvent ainsi manipuler des ensembles de données massifs sans contrainte, tout en conservant la cohérence et la sécurité nécessaires à une gouvernance d’entreprise. Cela permet aussi d’accélérer le développement d’applications intelligentes, sans perdre de temps à déplacer ou dupliquer les données.

Les premières versions seront disponibles dès le premier trimestre 2026 pour SAP Snowflake. SAP BDC Connect suivra au cours du premier semestre de la même année.

