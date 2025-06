Spider Web : comment l’Ukraine a détruit 40 bombardiers russes avec des drones

Dans une opération baptisée « Spider Web », l’Ukraine affirme avoir anéanti une part importante de la flotte stratégique russe. Grâce à une armada de drones clandestins, Kiev aurait frappé quatre bases aériennes au cœur même de la Russie.

Dimanche dernier, l’armée ukrainienne a mené ce qu’elle présente comme la plus grande attaque à longue portée depuis le début de l’invasion russe en 2022. Menée par les services secrets du SBU, l’opération Spider Web aurait mobilisé pas moins de 117 drones pour cibler une quarantaine d’avions militaires russes.

Et notez que selon les déclarations officielles, certains étaient capables et donc susceptibles de porter l’arme nucléaire. Des appareils soviétiques d’un autre âge, mais toujours symboles de puissance, partis en fumée à des milliers de kilomètres du front.

Un coup venu de nulle part

Imaginez des camions banals, roulant tranquillement en Russie, qui s’arrêtent au bon moment, ouvrent leur toit… et laissent s’envoler des drones explosifs comme des guêpes en colère. C’est à peu près ce qu’a réussi le service de sécurité ukrainien, après un an et demi de préparation méticuleuse.

Spider WebSpider Web a été planifiée par le service de sécurité ukrainien (SBU). L’équipe a dissimulé des drones dans des cabines en bois à toits télécommandés. Ces derniers ont ensuite été transportés par camions et introduits en Russie.

Une fois sur place, ils ont ouvert les toits à distance et ont libéré les drones au moment opportun. Quatre bases ont été visées, dont certaines situées à plusieurs milliers de kilomètres du territoire ukrainien. Belaya (Sibérie), Olenya (région de Mourmansk), Diagilevo (Riazan) et Ivanovo (centre de la Russie).

Les appareils ciblés incluent des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22M3 ainsi que des avions de surveillance aérienne A-50.

Et vous savez quoi ? Le quartier général de cette opération, installé sur le sol russe, se trouvait à proximité directe d’un bureau du FSB. Le puissant service de sécurité intérieure de la Russie.

Apparemment, tous les agents impliqués auraient même été exfiltrés sans encombre avant le lancement des frappes. Cette opération est saluée comme un « succès brillant » par le président Volodymyr Zelensky.

Le SBU estime les dommages infligés à l’aviation stratégique russe à environ 7 milliards de dollars.

La réaction des russes suite à Spider Web

Moscou a confirmé avoir subi une série d’attaques dans cinq régions du pays, y compris dans les bases mentionnées par Kyiv. Le ministère russe de la Défense parle d’attaques déjouées et affirme que plusieurs avions ont pris feu sans faire de victime.

Il assure que les incendies ont été maîtrisés et que certains suspects ont été arrêtés. Les médias locaux, quant à eux, rapportent que des drones auraient été lancés depuis des camions près de stations-service.

Le gouverneur de cette région, Igor Kobzev, lui, a affirmé qu’un camion avait été utilisé pour frapper la base de Belaya. Et aussi que le site de lancement avait été sécurisé.

Apparemment, il y a même eu une tentative de sabotage dans la région de Primorye, dans l’est du pays. Deux individus auraient tenté de détruire une voie ferrée sur ordre présumé de l’Ukraine.

Cela dit, même si l’Ukraine revendique Spider Web, elle reste aussi sous une pression constante. Durant le même week-end, le pays a également subi une attaque massive de drones et de missiles russes.

Kyiv affirme avoir intercepté 385 des 472 drones et missiles tirés. L’une des offensives aériennes les plus importantes depuis le début du conflit. À Kharkiv, une frappe a blessé au moins six personnes, dont un enfant de sept ans.

Et sur le front intérieur, l’armée ukrainienne déplore la mort de douze militaires et plus de soixante blessés dans une attaque contre un centre d’entraînement. Le général de division Mykhailo Drapatyi, chef des forces terrestres, a aussitôt présenté sa démission, invoquant un devoir moral après cette tragédie.

Les chances pour un traité de paix sont minces

Dans ce climat tendu, une nouvelle série de discussions entre représentants russes et ukrainiens s’est ouverte à Istanbul ce lundi 2 juin, dans le luxueux palais Ciragan.

L’Ukraine a aussi proposé à la Russie de fixer une autre rencontre entre le 20 et le 30 juin, selon les déclarations du principal négociateur… Toutefois, les attentes sont faibles.

Les positions des deux camps sont diamétralement opposées sur les conditions d’une fin de conflit. Et au regard des événements du week-end, la perspective d’un apaisement rapide est de plus en plus illusoire.

Mais attendons de voir ce qui viendra. Qui sait ce que l’avenir nous prépare ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.