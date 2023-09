Israël dévoile un avion de surveillance boosté par l’IA : une innovation sans précédent

L’intelligence artificielle est désormais un atout dans l’armement de défense. Dorénavant, l’Israël a un avion de surveillance doté d’une IA performante.

Un avion de surveillance dernier cri, qui concurrence les meilleures innovations occidentales. Souvent négligé sur le plan militaire, Israël est en train de devenir une puissance mondiale. Sa dernière invention en dit long sur cette prouesse. Certes, les ingénieurs de l’armée se concentrent surtout sur la défense. Mais à l’avenir, Israël aurait-il un avion d’attaque boosté par l’IA ?

Une technologie de surveillance avancée avec l’intelligence artificielle

L’avion-Israélienne n’est pas un simple équipement de surveillance. Il se concentre davantage sur le traitement des données avec un IA performant. C’est un véritable arsenal pour assurer la protection du pays.

Cet appareil est le fruit de 9 ans de réalisation. C’est la déclaration du général de brigade Yaniv Rotem, chef de la recherche et de développement militaire au sein du ministère de la Défense.

De plus, les ingénieurs ont installé des capteurs de pointe afin d’avoir une vision 360°, qui s’étend sur des kilomètres. C’est la fameuse C41. Cet équipement a réussi tous les tests clés de l’armée israélienne.

Cet avion de surveillance possède déjà une puissance inouïe. En effet, l’IAI (Israël Aerospace Industries) a utilisé une machine à réaction. D’ un autre point de vue, l’IA n’est plus qu’un bonus pour ce matériel. Effectivement, le Gulfstream G550 est l’heureux élu pour endosser cette intelligence artificielle.

Quels sont les apports de cet avion de surveillance sur le système de défense israélienne ?

L’armée israélienne a surnommé son joyau « Oron ». Cet avion de surveillance boosté par l’IA porte bien son nom, qui signifie « lumière ». Sans doute, cet appareil est capable de suivre une cible sur des kilomètres. Il peut aussi détecter d’éventuelles menaces, avec une portée exceptionnelle. Peu importe les conditions météorologiques, et la visibilité, « Oron » pourra traquer sa cible sans difficulté.

Par ailleurs, « Oron » peut intercepter les communications de différentes entités. Cet avantage est très utile lors des conflits. Cependant, il existe des règlements à respecter pour éviter un usage malintentionné de cet équipement militaire. Après les essais, cet avion rejoindra le 122e escadron de la force aérienne israélienne.

Le ministère de la Défense du pays est fier de sa prouesse. Cette entité a même déclaré qu’Oron est l’avion le plus avancé en son genre.

Après les phases de test, Oron sera un acteur considérable dans les opérations à Tsahal.

Le dernier-né d’un arsenal bien équipé

« Oron » est le plus performance des appareils de même catégorie. Cependant, ce n’est pas le premier arrivé sur le terrain. Le 112e escadron possède des avions de surveillance. 2 avions Gulfstream sont déjà entre les mains de cette unité. Avec les apports d’Oron, les services de renseignements israéliens feront partie des plus réputées et plus puissants sur la planète.

Néanmoins, les opérateurs, les ingénieurs, et autres militaires aux commandes de cet avion de surveillance devraient suivre des formations. L’objectif est d’exploiter au maximum la performance de l’intelligence artificielle de cette innovation.