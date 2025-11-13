Super Mario Galaxy : le premier trailer est là, belle surprise pour Harmonie

Trois ans après le triomphe planétaire du premier film Super Mario Bros, notre plombier préféré reprend du service. La suite Super Mario Galaxy est prévue pour 2026. En attendant, Nintendo a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Et à ce qu’on y voit, une princesse très spéciale rejoint la fête : Harmonie.

Selon Chris Meledandri, patron d’Illumination, ce nouveau film puise son essence dans l’esprit des jeux Galaxy. Évidemment, il y aura aussi une bonne dose de surprises. Et honnêtement, je le crois sur parole.

L’ambiance semble plus lumineuse, les décors plus vastes, et les personnages encore plus expressifs. Tout indique que cette suite va repousser les limites du royaume Champignon

Que raconte la bande-annonce ?

Nintendo et Illumination n’ont pas perdu de temps pour renvoyer Mario dans l’espace. Après 1,5 milliard de dollars au box-office, la suite était inévitable. Le nouveau trailer transporte Mario, Peach, Luigi et Bowser dans un univers stellaire inspiré directement des jeux Super Mario Galaxy.

On retrouve Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day et Jack Black, tous prêts à reprendre leurs rôles cultes. Les réalisateurs Michael Jelenic et Aaron Horvath, déjà aux commandes du premier volet, reprennent également la manette pour cette aventure intergalactique.

Et la grande nouveauté, c’est bien l’arrivée d’Harmonie, alias Rosalina. Interprétée par Brie Larson, la gardienne des galaxies s’annonce comme le cœur émotionnel de cette suite. À ses côtés, Bowser Jr., doublé par Benny Safdie, vient compliquer la mission de Mario et Luigi.

Bref, le film Super Mario Galaxy sortira en salles le 3 avril 2026, précisément. Et il compte bien séduire non seulement les jeunes, mais aussi toute la famille, nostalgiques compris.

